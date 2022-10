Angola: Football pour amputés - L'Angola sans arbitre à la Coupe du monde

Istambul (Envoyé Spécial) — Pour la première fois en trois éditions, l'Angola participe à la Coupe du monde de football pour amputés, qui débute ce vendredi, à Istanbul (Turquie), sans un représentant de l'équipes d'arbitrage.

L'arbitre collaborateur du Comité paralympique angolais, Luciano António, est exclu de cet événement pour n'avoir pas satisfait aux critères(anglais parlé couramment et écrit), après avoir participé aux Championnats du monde d'Argentine 2010, Mexique 2014 et Mexique 2018.

Selon la première vice-présidente de la Fédération internationale de football pour amputés (WAFF), l'Angolaise Celeste Tchiama, 24 juges avaient été nommés pour cet événement et un professionnel dans ce secteur pour coordonner.

Parmi les juges, il n'y a qu'un seul Africain, le Tanzanien Shabani Msangi.

Pour arbitrer la phase finale de la 16e édition de la Coupe du monde, qui se déroulera jusqu'au 10 octobre, la WAFF, qui a récemment opté pour l'anglais comme langue de travail, dispose de six arbitres turcs, huit européens, trois sud-américains, nombre égal pour l'Amérique du Nord et des Caraïbes, deux d'Asie et un d'Afrique.

En plus de l'Angola et de la Turquie, feront partie du chaponnant les sélections d'Argentine, du Brésil, de Colombie, du Ghana, d'Espagne, des États-Unis, de France, d'Haïti, du Libéria, du Maroc, du Mexique, d'Indonésie, d'Angleterre, d'Iran, d'Irak, d'Irlande, d'Italie, du Japon, de Pologne, de Russie, de Tanzanie , Uruguay et Ouzbékistan.

La cérémonie d'ouverture de la compétition a lieu à 19h45, soit deux heures de plus en Angola, au stade de Fenerbahce, suivie du match d'ouverture à 20h00 entre la Turquie et la France, pour le groupe A.

L'équipe nationale fait ses débuts samedi avec l'Uruguay, dans le groupe F, à partir de 15h00, sur le terrain numéro 3 du complexe sportif de la Fédération locale de football.

L'Angola est le tenant du titre, Mexico'2018. Quatre ans plus tôt, elle avait été vice-championne d'une tournoi organisé au Mexique.