Sénégal: BRVM - Légère baisse de 3,244 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une légère baisse de 3,244 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du 30 septembre 2022.

Cette capitalisation s'est établi à 6180,537 milliards de FCFA contre 6183,781milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est, par contre en hausse de 14,615 milliards, à 8493,842 milliards de FCFA contre 8479,227 milliards de FCFA le 29 septembre 2022.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 1,684 milliard de FCFA contre 2,363 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note encore une situation contrastée. C'est ainsi que l'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a légèrement régressé de 0,05% à 205,32 points contre 205,43 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), a progressé de 0,46% à 163,61 points contre 162,86 points la veille.

Le Top 5 est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,50% à 7 100 FCFA), Total Sénégal (plus 5,48% à 2 405 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,83% à 3 800 FCFA), Palm Siem Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 10 995 FCFA) et BOA Niger (plus 3,87% à 6 850 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 845 FCFA), SOLIBRA Côte d'Ivoire (moins 4,68% à 106 755 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,68% à 5 100 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,40% à 2 415 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 2 140 FCFA).