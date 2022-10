Angola: La ministre veut une appréciation des ressources marines

Soyo (Angla) — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Cármen dos Santos, a recommandé, jeudi, dans la ville de Soyo, province de Zaire, la nécessité de valoriser les espaces et les ressources marines nationales, visant la durabilité et la protection de la biodiversité.

Intervenant lors d'un atelier sur "les nouvelles technologies pour un transport plus écologique", dans le cadre de la Journée mondiale de la mer, célébrée jeudi, la ministre a souligné l'importance des mers et des océans comme source de vie.

La gouvernante a indiqué que les mers et les océans sont de véritables "poumons" d'oxygène, de soutien des écosystèmes, de régulateurs climatiques, de producteurs d'aliments, de générateurs d'emplois et de réservoirs d'eau.

Elle a rappelé que l'Angola dispose d'une vaste plate-forme maritime qui transite par la partie centrale et australe de l'Afrique.

Cármen dos Santos a souligné que la pertinence de cette dimension maritime, du point de vue socio-économique et géostratégique, fait du pays un acteur actif et participatif dans l'approche des grandes thématiques mondiales et régionales sur les océans.

En ce sens, la responsable a considéré le partage des connaissances, dans le domaine des océans et des mers, comme essentiel pour la définition de stratégies communes visant leur protection et la préservation de leurs ressources.

À cet effet, elle a mis au défi les États de définir des solutions de gouvernance mondiale qui garantissent la durabilité de l'économie bleue, soulignant la nécessité de continuer à promouvoir la sensibilisation à son utilisation et à son exploitation efficaces.

Selon la ministre, la durabilité des mers et des océans dépend d'une approche multiple, inclusive, intégrée et globale dans laquelle les différents acteurs doivent créer des synergies et faire preuve de compétitivité territoriale, afin d'établir un équilibre entre l'exploration et la conservation de ces les espaces.

Elle a défini trois piliers assumés par l'Angola, dans le cadre de l'ordre intégré visant la croissance inclusive et le développement durable, notamment social, économique et environnemental, visant à réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition.

Du point de vue économique, selon la titulaire de la Pêche et des Ressources marines, les océans sont à la base de diverses activités économiques, telles que la pêche, l'extraction minière et d'hydrocarbures, le transport et le tourisme.

Elle a appelé une attention particulière aux jeunes, aux femmes, aux institutions publiques et autres pour prévenir les actions qui polluent les mers et les océans, en mettant l'accent sur la réutilisation et le recyclage des matériaux nocifs pour le milieu marin.

La Journée mondiale de la mer est célébrée en 2022 sous le slogan "nouvelles technologies pour une navigation plus verte", sous l'égide de l'Organisation maritime internationale.

La devise choisie fait référence à l'humanité réfléchissant à la nécessité d'accompagner la transition verte du secteur maritime, en vue de garantir la poursuite de son exploitation durable et de ne laisser personne de côté, dans un monde post-pandémie de Covid-19.

La République d'Angola, baignée par l'océan Atlantique sur la côte ouest de l'Afrique, a un littoral de 1 650 kilomètres et une zone économique exclusive (ZEE) d'environ 518,433 kilomètres carrés.

L'atelier a réuni des membres du gouvernorat provincial de Zaire, des techniciens du ministère en question, des représentants d'organisations environnementales nationales et locales, des agents liés à la chaîne de pêche, entre autres invités.