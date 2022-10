Angola: Annonce de la création d'une Caisse de Sécurité sociale pour la Communication sociale

Luanda — Le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) a annoncé ce vendredi la création de la Caisse de Sécurité sociale au service des professionnels de la Communication sociale.

L'annonce a été faite lors d'une réunion que le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Augusto da Silva Oliveira, a tenu avec les journalistes.

Selon le ministre, la Caisse de Sécurité sociale servira à aider les professionnels du secteur à la retraite.

A cet effet, le ministre a appelé tous les professionnels des médias, publics et privés, à s'inscrire pour que le projet soit présenté publiquement dans les prochains jours.

Au cours de la réunion, le chef du secteur a réaffirmé son engagement à la formation du personnel, pour une meilleure exécution de leurs fonctions, soulignant l'essence du Centre de formation des journalistes (Cefojor) et l'Institut des télécommunications de Luanda (ITEL), où il y a des formations de recyclage dans les différents domaines des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale.

Mário Augusto da Silva Oliveira a souligné l'importance de la cybersécurité pour assurer les systèmes de réseau des entreprises liées au secteur, en empêchant les attaques de pirates.

Le ministre a demandé un rapprochement entre les professionnels de la presse privée et ceux de la presse publique, car tous travaillent pour l'information, ainsi que l'interaction entre les différentes générations, les plus âgés enseignant et guidant les jeunes qui embrassent le journalisme, comme un moyen de les guider et de les instruire dans une communication responsable.

Mário Oliveira a également parlé des réseaux sociaux, demandant à chacun de contribuer à leur utilisation responsable et rationnelle, afin qu'ils ne deviennent pas une arme qui détruit les organisations et les nations lorsqu'ils sont mal utilisés.

Pour sa part, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a déclaré que la Caisse de sécurité sociale faisait partie de la politique nationale d'information, l'un des axes fondamentaux étant la valorisation et la dignité du personnel du secteur.

La réunion de ce vendredi est la première d'une longue série que le ministère organisera pour rendre la Communication sociale un secteur d'agrégation de tous les acteurs et protagonistes des médias, dans le but de recevoir des contributions pour sa bonne performance dans cette législature, dont le slogan est " Communiquer plus et mieux ".

Les présidents des conseils d'administration d'organismes publics et privés, des journalistes et des cadres du secteur ont participé à la réunion.