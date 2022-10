Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 Octobre2022

Burkina Faso : Le coup d’Etat- C’est consommé !

Burkina Faso est finalement consommé et c’est un capitane, Ibrahim Traoré, des forces spéciales du pays, qui a remplacé le colonel Paul Henry Damiba à la tête du pays. Un groupe de soldats a fait une apparition à la télévision nationale du Burkina Faso pour confirmer finalement le coup d’Etat qui a eu lieu dans le pays et annoncé le nom de celui qui peut être désormais appelé le nouvel homme fort du Faso.

Guinée : CanFoot2025-L’organisation retirée à Conakry

Douche froide pour la Guinée qui voit son « hypothétique » rêve d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se briser. L’annonce officielle du retrait de l’organisation de la plus prestigieuse compétition sportive du continent à notre la Guinée Conakry , a été faite vendredi 30 septembre 2022 soir à Conakry par le président de la confédération africaine de football (Caf).«En raison du manque d'infrastructures et installations en Guinée capables d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations de classe mondiale, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée », a annoncé le Président de la Caf.(Source : africaguinee.com)

Sénégal : Actualité politique- Aminata Touré cogne encore Macky

Aminata Touré dite Mimi a encore remis ça le vendredi dernier, à travers une interview avec Rfi. Dans le sillage de sa démission du groupe Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée Nationale pour être député non inscrit, l’ex-Premier ministre a tapé à nouveau sur le système Macky Sall. (Source : senegaalnet.com)

Cote d’Ivoire : Lutte contre la pauvreté- Le gouvernement aux côtés de certains parents d’élèves

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a présidé la cérémonie de prise en charge scolaire des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire le jeudi 29 septembre 2022, à Abidjan-Plateau. À cette occasion, la ministre a distribué près de 35 millions de FCfa aux victimes et les a exhortées à une prise de conscience collective. ( Source : Fratmat.info)

Mali : Coopération régionale-Le chef de l’Etat sierraléonais chez Goita

Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, a accueilli, le 30 septembre 2022, le Président de la République de Sierra Leone, à sa descente d'avion, à l'aéroport international Modibo Keita de Bamako-Senou. Julius Maada Bio est au Mali dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail. Le Chef d'Etat sierraléonais aura un tête à tête avec son homologue malien de la Transition.(Source : abamako.com)

Gabon : Economie forestière- Fin de la semaine de la forêt

Les participants à la semaine des forêts FSC, débutée le samedi 24 Septembre 2022, ont été édifiés sur la norme la plus exigeante dans ce secteur pourvoyeur de nombreux avantages. Célébrée cette année en lieu et place de la journée “Fsc Friday”, la semaine des forêts Fsc s’est achevée ce 30 septembre à Libreville, sous le thème «les avantages de la certification Fsc pour les forêts et la vie qu’elles entretiennent». L’objectif de ces assises était de rassembler la communauté Fsc pour une sensibilisation sur les avantages de cette norme. Celle-ci a déjà certifié 225 millions d’hectares de forêts dans le monde ; 9,5 millions d’hectares de forêts en Afrique dont 2,4 millions au Gabon.(Source : alibreville.com)

Centrafrique : La crue de l’Oubangui- Des dégâts dans le sud de Bangui

La crue de l’Oubangui occasionne des dégâts dans certains quartiers de la capitale et des villages périphériques. Depuis quelques jours, ces eaux causent des inondations dans certains quartiers de Bimbo. Des familles sinistrées par cette catastrophe sont obligées de quitter leurs maisons. D’autres, par contre, sont restées sur place malgré l’inondation de leurs habitations. Radio Ndeke-Luka est allée à la rencontre de certains sinistrés sous la pluie battante du mercredi 28 septembre 2022.Au quartier Balapa, dans la commune de Bimbo, les bagages de la famille de Diana sont rangés au salon. Cette famille s’apprête à quitter la maison inondée. Les eaux de l’Oubangui ont atteint la terrasse de l’habitation et la pluie de ce mercredi risque d’empirer la situation. (Source : abangui.com)

Tchad : Eligibilité du président du Cmt- l'Union africaine clarifie sa position

Selon Rfi, l’Union africaine était attendue au tournant. Il y a un peu plus d’un an, l’organisation africaine avait décidé d’accompagner le Conseil militaire de transition dirigé par le fils du président défunt Mahamat Idriss Déby après la mort de son père le 20 avril 2021. Cette fois, le Conseil paix et sécurité s'est voulu ferme. Il a rappelé, lors de sa dernière réunion le 19 Septembre, qu’aucun membre du Cmt ne pourra être candidat à la fin de la transition, et s’en tient toujours à une seule transition de 18 mois.