Algérie: Campagne nationale de nettoiement - Coup d'envoi depuis Tipaza

Tipaza — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, a donné vendredi depuis Bousmail (Tipaza) le coup d'envoi de la campagne nationale de nettoiement, organisée par son secteur en collaboration avec l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et des autorités locales, sous le slogan "Partenaires de l'environnement, Responsables de sa propreté".

Le lancement de la campagne qui s'est déroulé en présence du président de l'ONSC, Abderrahmane Hamzaoui et du wali de Tipaza, Aboubekeur Seddik Bouceta, a été marquée par une "forte" participation des enfants, du mouvement associatif, des jeunes et de figures sportives et artistiques. Plus de 200 camions et engins et près de 1.000 travailleurs ont été mobilisés pour assurer le succès de l'initiative à travers tout le territoire de la wilaya.

A cette occasion, la ministre a exhorté l'ensemble des franges de la société, les différents organismes et institutions, et les comités de quartiers, ainsi que les citoyens à participer massivement à cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 31 octobre.

"Les Algériens sont tenus de donner une belle image du pays, d'autant plus que le pays accueillera des invités de toutes les contrées arabes, et ce en veillant à la propreté de l'environnement", précisant que la préservation de l'environnement est "la responsabilité de tous", a-t-elle indiqué.

De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile a affirmé que le travail des membres de l'organe qu'il préside "vise, à travers ce type d'initiatives qui viennent en application des recommandations de la rencontre Gouvernement-walis, à promouvoir les valeurs de propreté de l'environnement et à sensibiliser les citoyens pour renforcer leur engagement en faveur de la préservation de l'environnement".

Selon lui, la forte participation enregistrée dans la wilaya de Tipasa montre que les Algériens sont sensibles à ces questions.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avait annoncé l'organisation d'une campagne de nettoiement de grande envergure ciblant les points noirs dans toutes les wilayas du pays.

Cette campagne intervient en application des instructions et des directives données aux walis lors de la rencontre Gouvernement-walis (24-25 septembre) relatives à l'amélioration du cadre de vie des citoyens et à la prise en charge de ses préoccupations, notamment celles en lien avec la propreté de l'environnement, avait précisé le ministère dans un communiqué.