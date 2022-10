Algérie: SITEV - La promotion du tourisme interne mise en avant

Alger — Le 21e Salon international du Tourisme et des Voyages (SITEV), de retour après une absence de 2 ans du fait du Covid-19, s'est penché sur la promotion du tourisme interne en vue d'attirer le maximum de touristes aussi bien Algériens qu'étrangers, parallèlement au lancement du tourisme saharien la semaine prochaine.

Cette édition, étant un rendez-vous pour le renforcement de la destination Algérie, a été marquée par la participation remarquée des différents opérateurs algériens et étrangers (responsables d'hôtels, d'agences de tourismes et de voyages et investisseurs), venus présenter leurs produits et établir des partenariats avec les professionnels afin de permettre au secteur de contribuer au développement économique durable.

Dans ce cadre, la Commissaire du Salon et directrice générale de l'Office national du tourisme (ONT), Saliha Nacer Bey a mis l'accent, dans une déclaration à l'APS, sur l'importance de cette édition qui "a allié authenticité et modernité dans le design de stands d'exposition avec une touche moderne".

A ce propos, elle a souligné que le tourisme saharien était "fortement présent dans cette édition, avec la participation de 20 agences de tourisme spécialisées dans l'organisation d'excursions touristiques dans le Tassili N'Ajjer et Hoggar, ainsi qu'à El-Oued, Béchar, Timimoune et Taghit, tout en proposant divers produits pour attirer les touristes en cette saison".

Par ailleurs, elle a salué le niveau de participation étrangère à ce salon, qui a vu "la présence de 31 pays, qui ont affiché leur intérêt pour le marché algérien prometteur, en mettant l'accent sur l'importance d'établir une relation de coopération et de partenariat avec les opérateurs algériens".

Le volet investissement était à l'honneur, à cette occasion, afin d'encourager les investisseurs à mener à bien leurs projets hôteliers en vue de proposer, ainsi, des offres touristiques compétitives en assurant des structures d'hébergement et des prestations au profit des clients.

Dans ce cadre, une directrice à la Société d'investissement hôtelier (SIH), Sana Lahcen, a souligné "l'importance de soutenir l'investissement touristique au niveau des différentes structures, notamment la réalisation d'hôtels, de sociétés de formation et de centres commerciaux".

Pour sa part, la directrice du partenariat et de la communication au Groupe Hôtellerie, Tourisme, Thermalisme (GHTT), Leila Chorfi, a rappelé les projets à réaliser par ce groupe qui gère 73 hôtels publics au niveau national, concernant notamment la réhabilitation de ces établissements et le soutien à la formation pour améliorer le niveau de services, estimant que ce salon constitue une "occasion pour faire connaitre le rôle du GTTH en matière de tourisme".

Lors de sa deuxième journée, le salon a connu une forte affluence de visiteurs intéressés par les instituts et centres de formation participant à cet événement pour faire découvrir aux jeunes les spécialités disponibles.

Concernant les participations étrangères de pays tels la Tunisie, la Turquie, l'Italie, l'Espagne et la Russie, les représentants de ces pays ont exprimé leur intérêt pour le marché algérien, qu'ils ont qualifié de "prometteur", considérant leur participation à cet évènement comme "une opportunité pour établir un partenariat avec les professionnels et les opérateurs algériens dans le but d'échanger les expériences et expertises".