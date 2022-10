Afrique: Coupe du monde 2022 - Bilan mitigé pour les sélections africaines avant la compétition

Les sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde ont profité du report des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations pour jauger leur niveau avec les équipes d'autres continents pendant la fenêtre internationale. Les résultats des matches livrés par chacune d'elles ont été plutôt mitigés.

La phase finale de la Coupe du monde avance à grand pas. La compétition se jouera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Le Sénégal, champion d'Afrique, a débuté sa préparation en s'imposant, le 24 septembre, devant la Bolivie 2-0. Boulaye Dia a ouvert le score à la 4e mn avant que Sadio Mane ne double la mise, sur penalty, à la 44e. Le 27 septembre, les Lions de la Teranga n'ont pas pu faire mieux qu'un nul d'un but partout contre l'Iran. Morteza Pouraliganji avait marqué contre son camp à la 55e mn avant que Sarda Azmoun ne rétablisse l'équilibre. Avec une victoire et un match nul, le Sénégal se met en confiance à un mois et demi de la compétition. Les Sénégalais sont logés dans le groupe A avec le Qatar, les Pays - Bas et l'Equateur.

Les autres Lions, ceux de l'Atlas, ont connu des fortunes diverses. Ils se sont imposés 2-0 face au Chili, le 23 septembre, grâce à Sofiane Boufal sur penalty à la 66e mn et Abdelhamid Sabiri à la 78e. Lors de son dernier match, le Maroc a été contraint au nul de 0-0, le 27 septembre, contre le Paraguay. Le Maroc affrontera dans le groupe F la Croatie, la Belgique et le Canada.

La déception vient par contre des Lions indomptables du Cameroun qui ont bouclé les journées la Fédération internationale de football association par des résultats très inquiétants. Le Cameroun s'est incliné 0-2, le 23 septembre, face à l'Ouzbekistan. Khojimat Erkinov (24e mn) et Oston Urunov (76e) ont été les bourreaux des Camerounais. Le 27 septembre, les Lions camerounais ont concédé une autre défaite face à la Corée du sud, 0-1. Heung Min Son a inscrit le seul but de la rencontre à la 35e mn. Le Cameroun aura pour adversaires dans le groupe G le Brésil, la Suisse et la Serbie.

Quant aux Blacks stars du Ghana, ils ont battu le Nicaragua, le 27 septembre, 1-0 grâce à une réalisation d'Abdul Fatawu Issahaku à la 35e mn. Le 23 septembre, ils avaient concédé une défaite de 0-3 contre le Brésil. Marquinhos avait ouvert le score à la 9e mn et Richarlison l'imitait en signant un doublé à la 28e mn et à la 40e. Le Ghana tentera de passer le premier tour devant des adversaires, et non pas les moindres, comme le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud.

L'addition a été par contre très salée pour les Aigles de Carthage de la Tunisie, le 27 septembre, face à la Seleçao du Bresil, 1-5. Dylan Bronn a inscrit le seul but tunisien à la 42e mn. Rafinha (11e et 40e mn), Richarlison (19e ), Neymar sur penalty (29e ) puis Pedro (74e mn) ont offert une belle démontration à la Tunisie, vainqueur des Comores, le 22 septembre, 1-0 grâce à Taha Yassine Khenissi à la 57e mn. La Tunisie partage le même groupe avec la France, le Danemark et l'Australie