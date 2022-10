Algérie: CHAN-2022/Tirage au sort - Des légendes africaines réunies samedi à Alger

Alger — Une liste de stars composée d'anciens vainqueurs du Championnat d'Afrique des Nations de football sera à Alger pour le tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022, prévu ce samedi 1er octobre à 19h00 à l'Opera.

Au rang des légendes invitées, Mohamed Nasnoush (Libye), Aymen Mathlouthi (Tunisie) et Robert Kidiaba (RD Congo). Les phénomènes Albelmoumene Djabou (Algérie), Hytham Mustafa et Mohamed Tahir (Soudan) ainsi qu'Emmanuel Agyeman-Badu (Ghana) seront également présents.

Pour la première fois, 18 équipes prennent part à la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, les membres du Comité exécutif de la CAF, et d'autres personnalités du football africain sont également attendus à cette prestigieuse cérémonie.

Légendes invitées:

- Robert Kidiaba (RD Congo): L'ancien gardien de but international a presque tout gagné sur le continent avec la RD Congo et le TP Mazembe. Avec les Léopards locaux, il a remporté la première édition du CHAN en 2009. Au cours de ses années de gloire avec le TP Mazembe, Kidiaba a également remporté trois fois la Ligue des Champions de la CAF (2009, 2010 et 2015) et deux Supercoupes de la CAF (2010 et 2011).

- Aymen Mathlouthi (Tunisie): Vainqueur du CHAN en 2011 avec la Tunisie, Mathlouthi a également un palmarès impressionnant en club. Il a remporté la Ligue des Champions de la CAF 2007 avec l'Etoile Sportive du Sahel ainsi que la Coupe de la Confédération en 2006 et 2015.

- Mohamed Nashnoush (Libye): Le gardien libyen a écrit l'histoire du CHAN en décrochant le titre d'Homme du match de la finale de l'édition 2014 remportée par les Chevaliers de la Méditerranée de Libye en terre sud-africaine. Le portier libyen est également un participant régulier des compétitions interclubs de la CAF avec Al Ahli SC.

- Abdelmoumene Djabou (Algérie): Djabou qui évolue à l'ES Sétif, a démarré sa carrière dans le même club. Il a également joué localement au MC Eulma et à l'USM Harrach et au MC Alger avant d'être transféré en Europe. Il a été l'une des étoiles montantes du CHAN 2011. Il a participé à la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil avec deux buts inscrits. C'est un participant régulier aux compétitions interclubs de la CAF.

- Hytham Mostafa Karar (Soudan): Il a commencé sa carrière de footballeur au club El Amir, puis a joué pour Hilal de 1995 à 2012. Il a été transféré à Merreikh en 2012 et à Ahly Shandy en 2014. L'une des étoiles montantes du CHAN 2011.

- Mohamad Tahir (Soudan): Une autre légende soudanaise est le milieu de terrain qui a participé à la CAN 2008 avant de remporter les médailles de bronze du CHAN en 2011 et 2018.

- Emmanuel Agyemang-Badu (Ghana): Badu a joué pour différents clubs ghanéens au début de sa carrière avant d'être transféré en Europe. Il a disputé plus de 70 matches avec les Black Stars et a participé à cinq Coupes d'Afrique des Nations et à la Coupe du monde de la FIFA 2014 au Brésil. Il a participé à la première édition du CHAN en Côte d'Ivoire où l'équipe a été vice-championne. Actuellement, il est rentré chez lui pour jouer pour Accra Great Olympics FC.