Congo-Brazzaville: Journée mondiale du cœur - La collégialité dans les actes souhaitée pour résoudre les problèmes cardiaques

Une matinée scientifique a été organisée, le 29 septembre à l'hôpital général Adolphe Sicé de Pointe-Noire, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, en présence de Lambert Chakirou, directeur général dudit hôpital.

"Ecoutez votre cœur, prenez à cœur votre santé" est le thème de la Journée mondiale du coeur qui a réuni les médecins spécialistes des différentes structures sanitaires de la place, les généralistes et aussi les paramédicaux sur l'initiative de l'hôpital général Adolphe-Sicé.

Sensibiliser le public à la lutte contre les maladies cardiaques, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ont été les objectifs de cette activité. "En cette période où notre attention est focalisée sur la pandémie à coronavirus, nous courons le risque de négliger notre cœur. D'où toute l'importance pour l'hôpital général Adolphe-Sicé de célébrer cette journée afin de faire prendre conscience aux uns et aux autres de l'intérêt que nous avons à bien prendre soin de notre cœur, en mettant un accent particulier sur la prévention des accidents et maladies cardio-vasculaires, afin de prévenir et de limiter les facteurs de risque sur lesquels chaque individu peut agir. Quelles que soient nos origines, quel que soit notre niveau de vie, nous sommes tous concernés et nous pouvons agir et améliorer notre vie ainsi que notre santé cardiaque en adoptant des modes de vie plus sains" , a dit Lambert Chakirou, à l'ouverture des travaux.

Ainsi, les communications faites au cours des deux sessions prévues ont donné lieu à des échanges fructueux qui ont amené une valeur ajoutée à la prise en charge des maladies cardiaques. En effet, les maladies cardio-vasculaires constituent actuellement une des causes majeures de la mortalité chez les adultes-jeunes dans les pays à faible revenu. Cette situation est directement liée à la prévalence des facteurs de risque comme l'obésité, la manque d'activité physique et la consommation excessive du tabac, d'alcool, l'alimentation à base d'aliments gras. Aussi, le diabète, le taux de cholestérol élevé, l'hypertension, la sédentarité et le stress non geré contribuent à augmenter les risques de développer certaines de ces maladies cardiaques.

Ces facteurs de risque peuvent être diminués par une saine alimentation, la pratique des exercices physiques et des saines habitudes de vie. Les consultations et examens d'usage permettent de détecter tôt certains problèmes de santé par des prises de sang et des examens de routine, ont reconnu les participants aux échanges. Partenaires de cette activité, plusieurs laboratoires ont présenté leurs produits thérapeutiques qui participent à la lutte contre les maladies du cœur, à l'instar du laboratoire Ajanta Pharma avec ses produits Atorfit et Rosutor, qui ont montré leur efficacité dans l'atteinte du taux de cholestérol cible chez les patients.

En remerciant les participants à cette activité, le Dr Charley Loumade Elenga Bongo, directeur des affaires médicales, a conclu: "Si on peut continuer avec cet engouement, nous serons réellement une base scientifique en fédérant nos efforts et nos intelligences. La formation médicale continue doit être notre quête au quotidien".

Signalons que les maladies cardio-vasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde avec 17,9 millions de morts chaque année, soit 31% de la mortalité mondiale. En République du Congo, ces maladies représentent la première cause d'admission dans le service de neurologie. Entre 2014 et 2017, 2 056 cas ont été répertoriés dans les services spécialisés du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville et de l'Hôpital général de Loandjili. A l'Hôpital général Adolphe-Sicé, quoique les données épidémiologiques ne soient pas disponibles, force est de reconnaître que la situation n'est pas moins alarmante.