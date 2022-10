Maroc: Football - Sébastien Desabre dresse le bilan du stage des Léopards au Maroc

Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a dressé le bilan du stage de Casablanca, au Maroc, à l'occasion de la trêve internationale de septembre.

Le technicien français était à son premier contact avec les Léopards. Ceux-ci ont disputé deux rencontres. Battus au premier match par les Etalons du Burkina Faso (0-1), ils ont mieux négocié le second acte de ce rassemblement en terre chérifienne avec une nette victoire de 3-0 sur les Lones Star de la Sierra Leone; la première après cinq matches sans victoire dont quatre défaites et un nul. L'équipe congolaise est du reste sur une pente raide aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec deux défaites lors des deux premières journées. Cela a valu le limogeage du précédent sélectionneur, l'Argentin Hector Cuper.

Parlant du match victorieux contre la Sierra Leone, Sébastien Desabre a indiqué : " C'est un match qu'on a abordé avec un peu plus de caractère. On a été cherché l'équipe de Sierra Leone un peu plus haut sur le terrain, on a senti une équipe qui avait envie de gagner, cela a mis du temps, parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis, sur la seconde mi-temps, on a logiquement ouvert le score et pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, on aurait pu peut-être ouvrir le score et se mettre à l'abri un peu plus tôt. Mais ce sont des matches qui ne sont jamais simples à jouer. Il y avait aussi un certain manque de confiance depuis quelque temps dans cette équipe, je pense que le résultat et le contenu vont nous donner un peu plus de confiance ".

Et il a relevé : " C'est vrai qu'on a eu un gros temps fort sur la première mi-temps qu'on n'a pas pu valider par un but. Il fallait repartir avec la même abnégation, peut-être que c'est un match qu'on aurait pu gagner à 1-0 à la 94e mn. Il faut toujours y croire, essayer d'être équilibré, tout en pensant à attaquer de manière ordonnée pour ne pas prendre un contre, et courir après un score. J'ai trouvé que l'équipe avait eu de la maturité pour pouvoir gérer cela, on ne s'est pas énervé, on a continué à attaquer l'équipe adverse jusqu'à l'ouverture du score ".

Sur les deux matches, Sébastien Desabre a souligné : " Quelle que soit l'opposition, un match ça se gagne. On l'a fait contre la Sierra Leone mais pas contre le Burkina, c'est une bonne chose. Après, tout n'a pas été bien sûr parfait, mais j'ai senti une amélioration durant la semaine, ce qui peut nous donner de l'espoir pour la suite ".

" Quand on vient en sélection nationale, on doit tout donner pour l'équipe "

Le stage de Casablanca a été littéralement le premier contact du nouveau sélectionneur avec des joueurs. " Cela m'a permis d'évaluer tous les secteurs, que ce soit technique et en dehors du terrain, le comportement des uns et des autres, la rigueur que chacun mettait dans sa mission, parce que quand on vient en sélection nationale, on a une mission, celle de tout donner pour l'équipe et pour le pays... J'ai senti des garçons qui sont très concernés par cela, j'ai senti un manque de confiance aussi, dû certainement aux autres résultats. On a encore, dans certains domaines bien sûr, des choses à régler, mais cela m'a donné beaucoup de points pour pouvoir prendre des décisions sur les prochaines sélections. C'était nécessaire et indispensable, on l'a fait sur des matches amicaux, et qui plus est, c'était mieux que sur les matches officiels ", a fait remarquer le technicien français.

Et de conclure sur une lueur d'espoir : " Maintenant, on va préparer cette double confrontation de la Mauritanie, en sachant que, comme je l'ai dit également, pour changer des choses, ce n'est pas du jour au lendemain, on se servira de ces matchs officiels pour encore essayer d'améliorer les choses, en espérant être prêt, en tout cas on va tout faire pour, et puis on sait la mission qui est devant nous de faire un exploit pratiquement, puisqu'il faudra trois victoires et un match nul pour se qualifier à la prochaine Can. En tout cas, ce qui est important, c'est de relancer quelque chose à la hauteur du Congo, et j'ai senti sur ce stage qu'on était sur la bonne direction ".

Detrniers de leur groupe avec zéro point après deux matchs, les Léopards sont obligés de battre les Mourabitounes de la Mauritanie au mois de mars 2023 en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Can Côte d'Ivoire 2024, pour espérer revenir dans la course pour la qualification.