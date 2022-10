Ile Maurice: Maladies cardiovasculaires - Kailesh Jagutpal conseille de chanter et de danser "pou kas stress"

Le lancement de la campagne dans le cadre de la Journée du Cœur a eu lieu ce samedi 1er octobre à Phoenix. Le ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagutpal, ainsi que plusieurs médecins et cardiologues, ont participé à cet événement organisé par la National Insurance Company Ltd.

Le gouvernement fait de son mieux pour améliorer et moderniser le service concernant les maladies cardiovasculaires, a dit le ministre de la Santé. "Mais la population a aussi le devoir de mener une vie saine pour éviter ces maladies car chaque cas est un cas de trop et ces soins coûtent cher au gouvernement" a-t-il dit. Raison pour laquelle il conseille des activités physiques et d'éviter le stress. "Kan santé dansé, dimounn koz ou koze. Me li important pou kass stress" a dit le ministre.

Quant au Dr. Sunil Guness, il a affirmé que le nombre de personnes atteintes de maladies cardiaques et de diabète a chuté, mais que les efforts doivent être faits en permanence pour que les chiffres continuent à baisser. "Pour une fois, nous ne sommes pas en tête de classement. Mais il est important que la population prenne conscience de l'importance d'une alimentation saine et des activités physiques". Dans la foulée, il a rappelé que la majorité des cas enregistrés est liée au diabète et le tabagisme entre autre.