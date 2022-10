Ile Maurice: Sabotage de la piste du Champ-de-Mars - La journée décalée par 30 minutes

communiqué de presse

Suite à la découverte de barres de fer et d'objets pointus sur la piste de Champ-de-Mars ce samedi 1er octobre, la MTCSL a fait savoir que la première course aura lieu à 13 heures au lieu de 12h30. L'instance a aussi émis un communiqué pour condamner cet acte "criminel".

Ci dessous le communiqué:

En vérifiant comme à l'accoutumée l'état de la piste et en passant le pénétromètre ce matin, telle ne fut pas la stupéfaction de notre équipe de découvrir des actes lâches de barbarie (comme en témoignent les photos et vidéo). L'introduction d'objets susceptibles de sévèrement blesser, voire de conduire au nécessaire abattage d'un ou plusieurs chevaux en cas extrême est délibérée, criminelle et d'une grande cruauté.

Notre équipe est à pied d'œuvre depuis ce matin pour sécuriser la piste pour nos chevaux afin d'éviter un malencontreux accident . La sécurité de tous et la vie de nos jockeys et des chevaux sont notre priorité absolue et nous tenons à assurer toutes les parties concernées que la plus grande vigilance sera accordée à la remise en état.

La MTCSL est profondément choquée et révoltée par cette tentative de sabotage qui dénote un climat extrêmement malsain et criminel que le Champ de Mars n'avait jamais connu de toute son histoire. Certaines limites à la malveillance ont été franchies quand on n'hésite plus à tenter d'attenter à l'intégrité, voire à la vie des jockeys et des chevaux. La HRD a été notifiée et une déposition faite à la police.

La MTCSL condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté cette tentative ignoble de sabotage et fait confiance à la police, qu'elle remercie d'ailleurs pour sa prompte réaction, pour démasquer rapidement les instigateurs de cette infamie. #MTCSL