Ile Maurice: Dhanesswurnath Thakoor - "Des allégations gratuites et infondées"

Le "Chief Executive" de la Financial Services Commission (FSC) n'a pas tardé à réagir au courrier expédié aux parlementaires sur des "maldonnes". Il nie ces allégations et défend l'organisme...

"En tant qu'Executive Director" avance Dhanesswurnath Thakoor, "il est de mon devoir de défendre la réputation de la Financial Services Commission (FSC) contre des allégations qui consistent à dénigrer des membres du personnel et à ternir la réputation d'un organisme dont le principal objectif est de placer la destination au plus haut échelon du secteur mondial des services financiers. Toutes les allégations dans ce document sont non-fondées. Prenons un seul exemple - celle se rapportant aux nominations qualifiées de complaisance. Ce qui est vrai, c'est que des personnes sont régulièrement appelées à remplacer un chef d'un service ou de département. Ces personnes ont obtenu une responsability allowance. Selon les circonstances, des mutations ont malheureusement été assimilées à des promotions. Tout à la FSC est fait dans la plus grande transparence."

Parlant des promotions, le Chief Executive a fait la déclaration suivante : "Si des promotions devaient se concrétiser, ce sera dans un exercice effectué en ce moment par un consultant dans le domaine salarial et des conditions de travail. Les promotions se font par un appel de candidatures en toute transparence. Ce que je trouve dommageable, c'est que ces allégations tentent de faire croire que des choses incorrectes se passent à la FSC. Ce qui est inadmissible, c'est le fait que la réputation des personnes citées dans ce document a été sérieusement un entaché. Si j'ai accepté de m'exprimer, ce n'est pas pour sauver ma peau, mais pour défendre la FSC et ces nombreuses personnes qui travaillent dans l'ombre et en toute discrétion pour que l'organisme régulateur soutienne le développement du secteur mauricien des services financiers. Les personnes qui osent faire de telles allégations n'y ont pas leur place."

Pour Dhanesswurnath Thakoor, la FSC se trouve à la croisée des chemins. "Depuis que la destination ne se trouve plus sur les listes grise et rouge du Groupe d'action financière (GAFI), de l'Union européenne et du Royaume Uni, nous faisons tout pour que cela ne se reproduise pas. Une des dernières initiatives concerne le recours à Chainalysis, fournisseur numéro 1 mondial en services et logiciels associés à la technologie Blockchain. L'objectif vise à consolider la capacité de contrôle de l'organisme dans un environnement où les activités financières numérisées s'imposeront dans les services financiers. C'est désolant que nous soyons obligés d'arrêter cette machinerie pour nous pencher sur des allégations gratuites et infondées".