Sénégal: Paiement des fonds compensatoires - Amadou Ba envoie les meuniers au Trésor

Le Premier ministre, Amadou Ba, a lancé hier, vendredi 30 septembre les concertations avec les acteurs pour trouver des solutions effectives à la cherté de la vie comme l'avait recommandé le président Macky Sall. Lors de cette rencontre Amadou Ba a informé que les fonds de compensation dûs aux meuniers sont déjà disponibles. Il a invité à cet effet les acteurs concernés à se rapprocher des services du Trésor pour les modalités pratiques.

Concernant les mesures d'urgence prises par le chef de l'État, Macky Sall lors de sa rencontre avec les acteurs, notamment le paiement des fonds compensatoires dûs aux meuniers, le Premier ministre, Amadou Ba, a informé que les fonds sont déjà disponibles.

"Concernant les mesures d'urgence, il s'agit pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour le paiement des fonds compensatoires dûs aux meuniers. Je voudrais annoncer que les fonds sont disponibles. Les meuniers peuvent entrer en contact avec les services du Trésor pour les modalités pratiques", a-t-il déclaré.

Au cours de cette rencontre, le Premier Ministre Amadou Ba, et le ministre du Commerce, de la consommation et des PME Abdou Karim Fofana ont procédé à l'installation des 18 commissions chargées de dégager les pistes d'atténuation du coût de la vie.

Composées d'acteurs de différents secteurs (industriels, importateurs, commerçants, producteurs), des associations consuméristes et des représentants des différents démembrements de l'État, ces commissions ont pour mission d'identifier les potentiels niches de baisse des prix des produits alimentaires, non alimentaires et les services susceptibles d'avoir un réel impact sur la structuration des prix. Les travaux des 18 commissions se déroulent du 3 au 5 octobre. La restitution, quant à elle, est fixée le 6 octobre 2022.

Prenant part à cette réunion, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao, s'est dit optimiste pour de larges consensus entre les différents acteurs. Pour lui, il est important que les acteurs s'entendent au cours des discussions afin de trouver de larges consensus pour soulager les populations.

"Dans le cadre de la préparation de cette réunion, nous avons discuté et identifié un certain nombre de thèmes et de réflexions, notamment le cadre réglementaire et sécuritaire, comment mener la politique de lutte contre la hausse des prix, la réglementation du loyer, la santé et les dispositions relatives aux associations des consommateurs, la gestion des services publics essentiels ", fait-il savoir. En ce qui concerne le loyer, poursuit-il, il est extrêmement important que nous puissions faire des efforts pour soulager les ménages et trouver la meilleure formule.