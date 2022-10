Sénégal/Ouganda: Beach soccer demi-finale tournoi Cosafa - Les Cranes au menu des Lions

Après un carton plein réalisé lors de la phase de poules du tournoi de Beach soccer du Conseil des Associations de Football d'Afrique australe (COSAFA), l'équipe du Sénégal ira chercher ce vendredi une place en finale. Ce sera en demi-finale face à l'Ouganda. Ce tournoi est préparatif à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tient du 21 au 28 octobre prochain, au Mozambique.

Après avoir exercé sa domination sur le Mozambique (5-4), l'Afrique du Sud (8-3) et les Seychelles qu'ils ont laminé (2-12) lors de la phase de poules, l'équipe du Sénégal va aller chercher ce vendredi 30 septembre, une place en finale. Les Lions de plage affronteront en demi-finale de la COSAFA Cup. Pour le capitaine de l'équipe nationale de beach soccer et ses coéquipiers ce duel sera une sorte de répétition en direction de la prochaine Coupe d'Afrique. Les Cranes de l'Ouganda sont d'ailleurs un des adversaires du Sénégal dans la poule B.

"On les a rencontrés lors de la dernière Coupe d'Afrique. Ils ont terminé quatrième. On les a vu jouer et ils ont beaucoup progressé. Ils ont comme objectif de remporter le tournoi COSAFA et la Coupe d'Afrique", confie Alseiny Ndiaye. "Ce sera donc un match très disputé. Mais, nous sommes le Sénégal, l'équipe à battre. Donc, tous nos matchs seront des finales. On viendra avec beaucoup d'engagement et de détermination pour gagner le match mais aussi la finale. Ce qui permettra d'avoir la confiance avant la Coupe d'Afrique", ajoute-t-il.

L'autre affiche du carré d'as va opposer l'Egypte et le Mozambique. Ce tournoi, on le rappelle, est préparatif à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tient du 21 au 28 octobre prochain, au Mozambique. Les quatre demi-finalistes de Beach soccer sont tous qualifiées pour la CAN de cette année.