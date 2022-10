Sénégal: Réduction des émissions de carbone et développement durable - Enda-Energie et des partenaires déclinent une feuille de route pour un "développement sobre en carbone"

Pour un développement durable et une économie sobre en carbone, des experts d'Enda-Energie, des ministères de l'Environnement et du Pétrole et des Energies ont planché sur une feuille de route. Un programme qui sera soumis aux autorités pour sa mise en œuvre et sa vulgarisation au niveau des autres pays africains.

Une rencontre pour susciter la réflexion et produire une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone et un développement durable a été clôturée, hier jeudi, à Yenne. A l'initiative d'Enda-Energie, en collaboration avec des partenaires techniques comme IDDRI (Institut du Développement et des Relations Internationales, France) et le Centre international de Recherches sur l'environnement et le développement (CIRED), la rencontre a planifié un plan d'action pour un développement durable sur fonds de décarbonations.

Elle s'inscrit dans la mise en œuvre du PSE2 et rejoint les objectifs de lutte contre les changements climatiques, déclinés dans la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Sénégal. "C'est un atelier d'élaboration et une initiation à la modélisation portant sur l'élaboration d'une stratégie de développement sobre en carbone et résilient aux changements climatiques pour le Sénégal", a dit Samba Fall, responsable climat et transition systémique à Enda-Energie.

Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative international Deep Decarbonization Pathways (DDP), a impliqué le ministère l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et celui du Pétrole et des Energies. Il vise à aider les acteurs impliqués (publics et privés) dans la transition énergétique à identifier les actions et interventions à mettre en place, afin de permettre au Sénégal d'organiser une transition qui tienne compte de la satisfaction de ses objectifs de développement et l'atteinte des objectifs climatiques.

"Tout l'enjeu des discussions, c'est de mettre en place un processus de co-construction avec les acteurs, de faire émerger, au travers des échanges, les enjeux clefs, les transformations clefs et d'identifier quelles sont les actions qui devront être mises en œuvre pour réaliser cette transformation", a expliqué Henry Waisman, coordinateur de l'initiative international DDP.

A la fin de l'atelier, les conclusions seront remises autorités qui décideront de la suite. Mais le coordinateur de l'initiative DDP assure qu'un effort de promotion sera fait à l'échelle nationale et internationale et le Sénégal aura un rôle particulier sur ce registre. "Une des composantes de ce travail, c'est de faire de ce travail un véhicule pour que le Sénégal puisse aller expliquer aux autres pays ce dont ils ont besoin, notamment en terme de coopération, pour permettre au pays de suivre sa trajectoire de développement, tout en satisfaisant ces objectifs climatiques", a soutenu M. Waisman.