Madagascar: Matières premières - Le pays, un leadership affirmé sur le cacao fin

Madagascar a remporté l'organisation du prochain Panel international Cacao fin, ce jeudi 29 septembre, à l'issue de la 106e réunion du Conseil de l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO) à Abidjan, Côte d'Ivoire.

En lice, trois pays producteurs ont proposé leur candidature, à savoir le Pérou, le Venezuela et Mada-gascar. Le choix n'a pas été évident, et chaque pays a fait valoir ses atouts pour accueillir le panel d'expert. Le lobbying intense, et la présence physique à Abidjan du ministre de l'Industrialisa-tion, du Commerce, et de la Consom-mation, Edgard Razafindravahy, ont été décisives dans le choix de Mada-gascar.

Parmi les soutiens à Madagascar ont figuré la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Togo, la Suisse, l'Union européenne, et la Russie. Une majorité convaincue par le sérieux de Madagascar, et les arguments mis en avant par la délégation.

Aly Touré, porte-parole des Pays producteurs de Cacao auprès de l'ICCO, et ambassadeur international des produits de base Ivoiriens, a félicité Madagascar pour sa " belle victoire ", et a rappelé l'importance de ce panel, qui aura donc lieu en juin 2023, à Antananarivo.

Le Panel Cacao fin réunit pendant quelques jours des experts internationaux indépendants, et des pays producteurs, pour évaluer le quota de Cacao fin qui sera attribué à chaque pays. Sur recommandation de ce panel, le Conseil de l'ICCO établit ensuite une liste de pays, qui seront reconnus pour la qualité et l'excellence de leur cacao.

Un panel aux enjeux multiples

Du haut de ces 14 000 tonnes, Madagascar semble être un Petit Poucet à côté des cadors du cacao comme la Côte d'Ivoire, qui annonce avoir largement dépassé les 2 millions de tonnes exportées par an. Et pourtant, avec ses trois variétés, Criollo, Forastero, et Trinitario, Mada-gascar propose un cacao reconnu comme l'un des meilleurs, mais qui reste insuffisamment exploité sur la scène internationale.

L'organisation du panel d'experts permettra d'affirmer la notoriété de Madagas-car sur la filière, et renforcera la visibilité du pays devant la communauté internationale du cacao, et notamment les pays consommateurs d'Europe, et d'Asie. Une pierre deux coups, le panel d'experts portera sans aucun doute un regard bienveillant pour Madagascar, qui a lui-même soumissionné son dossier pour bénéficier de la qualité 100% Cacao fin.

Un travail acharné du Micc

Le ministre du Commerce rappelle qu'une mention Cacao fin garantit un prix moyen de 20 à 30% plus élevé que le cacao ordinaire, ce qui correspond à une nette amélioration du revenu pour le planteur. " Le ministre a fait en 45 jours, ce que jamais personne n'a réalisé en 5 ans ", affirme Eric Ranaivosoa, représentant des planteurs de cacao, et membre du Conseil National du Cacao. Selon ce dernier, depuis maintenant quelques mois, le ministre du Commerce a réalisé un travail acharné pour réunir sur une même plateforme les acteurs de la filière, et remettre sur pied le Conseil National du Cacao (CNC), association d'utilité publique, qui pilotera dorénavant la stratégie sur la filière cacao.

Selon la Directrice du Commerce Extérieur, le CNC a été créé en 2016, mais n'est resté jusque-là que peu actif. L'organisation du panel en juin 2023, n'est selon le ministre, qu'une première étape pour le CNC, et le travail qui est en ce moment planifié dans un plan de travail annuel, permettra de relever au plus haut la filière, et dans un même temps préserver l'image d'excellence que la communauté internationale se fait de Madagascar.