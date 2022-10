Madagascar: Antsiranana - La capitale du Nord abrite le " taom-baovao malagasy "

Après Mahajanga l'année dernière, c'est maintenant au tour de la ville d'Antsiranana d'accueillir pendant quatre jours (28 septembre au 1er octobre) des Rois et des " Tangalamena " de Madagascar.

C'est une initiative de l'association MAMAFI ou Malagasy Mampiray Firenena et le KMTM ou Komity Mikarakara ny Taombaovao Malagasy, en collaboration avec le SIRFA ou " Sehatra Itambaran'ny ray amandreny amin'ny faritanin'Antsiranana". Ils ont tous pour mission d'unir les Malagasy, malgré leur diversité ethnique. Selon le Tangalamena Patrick Zakariasy, président de MAMAFI et KMTM, la célébration en est à sa cinquième édition. Elle retentit de plus belle. Chacun y trouve son compte, une base culturelle commune, le " Fihavanana ".

Car chaque région a son propre calendrier traditionnel, le Lohataogno est une période consensuelle des vingt-deux régions pour tenir le nouvel an malagasy, car elle marque la fin de la saison d'hiver et le début de l'année. C'est en septembre que les plantes commencent à fleurir, c'est aussi la période de reproduction des animaux ainsi que la semence du riz. Signe de l'union Tout a commencé par un carnaval qui a circulé à travers les artères de la ville, montrant l'authenticité culturelle de toutes les régions.

Chacune d'elles a défilé avec la coiffure, le style vestimentaire, la danse traditionnelle et la chanson de sa tribu respective. Et tout s'est terminé à la Place Ritz où s'est tenue la cérémonie marquant l'ouverture officielle de la célébration. L'événement a vu la présence des personnalités politico-administratives de la région. Mention particulière pour le roi du salegy Eusèbe Jaojoby qui a représenté la présidence. Une série de discours a été prononcée à cette occasion.

Cette célébration a commencé sous le signe de l'union et de la compréhension. " Le nouvel-an malagasy est un événement pour tous les Malgaches. " " Beaucoup de jeunes ne suivent plus le bon chemin à cause des cultures étrangères. La culture et les coutumes sont également méconnues de la majorité de la population.

Elles doivent donc être restaurées et valorisées afin qu'elles ne se perdent pas. Alors cette fête culturelle Lohataogno fait partie de la stratégie qui renforce l'unité, la solidarité, le fihavanana et l'unité nationale " a déclaré Jean de Dieu Kalobotra, président de la SIRFA, lors de son intervention.