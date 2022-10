Madagascar: Itaosy - Un cambrioleur insatiable capturé

C'est terminé. Un cambrioleur fortuné, mais insatiable, a fini par se faire prendre en flagrant délit par les gendarmes dans le quartier d'Ambodiamberovatry Bemasoandro, à Itaosy, hier à 2h30 du matin. Ses coauteurs sont recherchés.

À cette heure-là, les locataires de la maison ciblée ont appelé les gendarmes à s'y dépêcher. Le voleur se trouvait encore en pleine opération quand les gendarmes sont arrivés, cinq minutes après l'alerte. Pas d'échappatoire possible, il a facilement été attrapé. Sa bande et lui ont déjà dévalisé la même villa au cours de la nuit de lundi à mardi. Ils sont rentrés avec une somme de seize millions d'ariary, deux oies et trois téléphones. Puis, jeudi encore, ils sont retournés sur les lieux. Ils sont repartis avec deux poulets.

Leurs actes, et surtout leurs visages, ont bel et bien été enregistrés par la caméra de surveillance. Finalement, hier, l'un a été capturé sur le fait. Il a été placé en garde à vue pour être enquêté. Les gendarmes poursuivent en même temps la filature. Leurs numéros ont été partagés sur Facebook et affichés dans tous les coins du quartier.