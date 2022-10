Madagascar: Vulnérabilité - De plus en plus de personnes âgées rejetées par leurs proches

Ce jour est dédié aux seniors, c'est la journée internationale des personnes âgées. À Madagascar, beaucoup sont dans la précarité, d'autres sont rejetées.

Le centre d'accueil de jour pour les personnes âgées et les malades d'Alzhei-mer à Fenomana, géré par l'Organisation non gouvernementale (ONG) Madagas-car Alzheimer Masoandro Mody, recevrait, en moyenne, trois demandes d'hébergement permanent d'une personne âgée. " Il y a des personnes qui ont vraiment l'intention de se débarrasser de leurs parents, à entendre la réaction et l'intonation de certaines. ", regrette Muriel Andriamaro-Rason, chargée de communication auprès de cette ONG, hier. Cette dernière constate la perte de valeurs, du Valimbabena. " De plus en plus de personnes âgées sont rejetées par leurs proches ", enchaîne-t-elle. Une fois 60 ans, la vie se dégrade pour beaucoup, notamment, pour ceux qui ne sont pas affiliés à une caisse de retraite. " Un de nos membres, décédé récemment, avait fait la quête dans la rue, car ses sept enfants l'ont délaissé.

D'autres ne mangent pas à leur faim. Ils ne touchent pas de pension et leurs enfants sont en difficulté financière. Même si ces derniers ont de l'argent, ils préfèrent les utiliser pour s'occuper de leurs progénitures que de leurs parents ", rapporte Solange Rabarihoela, présidente de l'association des personnes âgées dans le district d'Atsimondrano. " À Madagascar, plus de 85% de la population sont des paysans. Ces paysans, malheureusement, ne touchent pas de retraite. Ils n'ont aucune source de revenu, lorsqu'ils ne sont plus actifs ", enchaîne Solange Rabarihoela. Elle plaide pour la prise en charge des personnes âgées en situation de précarité.

" Des structures d'accueil publiques des personnes de plus de 60 ans doivent être construites pour accueillir celles qui sont dans la précarité. La prise en charge dans les centres de santé devrait, également, être gratuite pour elles ", note-t-elle. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, Andry Rakotondrai-nibe, directeur général de la Population, annonce que la prise en charge des personnes âgées du secteur primaire est déjà en cours d'étude, avec le ministère de l'Agriculture et de l'élevage. " Ils seront affiliés à une caisse", explique Andry Rakotondrainibe.