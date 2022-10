Madagascar: Football / CHAN - Les adversaires de Madagas-car connus ce soir

La ville d'Alger sous les projecteurs. Le tirage au sort de la septième édition du championnat d'Afrique des nations version 2022 se déroulera ce soir à l'Opera d'Alger Boualem-Bessaih à 19 heures locale soit à 21 heures, heure malgache. Le site est une salle de spectacle de 1400 places, situé dans la ville d'Ouled Fayet dans la capitale algérienne. Prévue initialement cette année, la septième édition est repoussée au mois de janvier 2023, du 18 janvier au 4 février. Dix-huit nations sont qualifiées pour disputer cette compétition continentale réservée uniquement aux joueurs locaux.

C'est une première dans l'histoire de la compétition qui se jouait à seize depuis l'édition 2011 au Soudan. Le tirage déterminera la disposition des poules ainsi que la méthode de qualification en fin de phase des groupes. Les dix-huit équipes seront réparties en trois chapeaux selon leur classement réceptif lors des trois dernières participations au Chan. Ces nations qualifiées seront, à l'issue du tirage, réparties en cinq groupes dont trois poules de quatre A, B et C et deux poules de trois D et E. Les deux mieux classées des groupes A, B et C ainsi que le leader des groupes D et E se qualifieront en quarts de finale. Madagascar a validé sa toute première qualification historique à la phase finale du Chan après avoir éliminé au premier tour les Pirates des Seychelles et au deuxième tour les Zèbres de Botswana.