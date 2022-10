Madagascar: Lubrifiant - Jovena lance la gamme Premium Lub

La compagnie Jovena profite du lancement de sa nouvelle gamme de lubrifiants durant la 13e édition du salon de l'auto.

Une malgachisation. Cette gamme de lubrifiant nommé " Premium lub " by Jovena est le fruit d'une recherche acharnée afin d'obtenir de l'huile moteur et d'un liquide de frein conforme aux besoins des véhicules malgaches que ce soit un moteur diesel ou essence. Même les motos et les Tuc Tuc ont eu leurs part du gâteau. Cette gamme est l'issue d'une collaboration avec l'usine MOCO ou "Madagascar Oil Company" qui se situe à Toamasina. L'objectif de Jovena et MOCO est de satisfaire la clientèle avec des produits de bonne qualité mais avec un prix à la portée de tous.

"Cela fait une vingtaine d'années qu'on a lancé les lubrifiants mais on veut refaire intégralement toute la gamme pour qu'elles correspondent vraiment aux besoins des Malgaches. On a travaillé pendant deux ans pour avoir cette nouvelle gamme qui s'appelle Premium Lub n'y jovena.

On voulait choisir l'opportunité du salon de l'auto pour lancer la gamme. Il nous fallait des lubrifiants spécifiques et dédiés pour répondre aux besoins des utilisateurs malgaches car à Madagascar la voiture fait partie des biens matériels les plus précieux c'est pour cela que nous avons conçu cette gamme pour correspondre aux besoins des utilisateurs de véhicules à Madagascar. Premium Lub a été malgachisé car il correspond aux véhicules locaux par exemple on a les spéciales taxi bé, spéciale Tuc Tuc.

Nous utilisons les meilleures huiles de bases et additifs pour que Premium lub procure de la performance, une protection de perte d'énergie pour le véhicule, une réduction d'échauffement ou risque de grippage, ainsi qu'une hausse de longévité des pièces du moteur" affirme Mathieu Debersee, business development manager auprès de Jovena. Cette nouvelle gamme est disponible dans les stations-service Jovena ainsi que chez plusieurs revendeurs comme les quincailleries, les GMS spécialisés, etc. Conçu pour s'adapter aux climats tropicaux du pays, Premium Lub est un lubrifiant purement malgache.