Madagascar: Variole du singe - Une nouvelle menace pour l'univers

La variole du singe constitue une menace dans le monde actuellement, après la Covid-19. La onzième édition du salon de la médecine organisée par le Crom Boeny hier à la maison Akory Aly à Mangarivotra, était marquée surtout par la présentation de la variole du singe.

Le professeur, Ralison Fidiarivony, a effectué une brève mais importante information sur cette épidémie menaçante. Le nombre de cas confirmés dans le monde est de 68 017 cas recensés aujourd' hui, dont 67 328 cas dans 99 pays, avec maladie méconnue pays. Et 689 cas dans sept pays avec maladie historique enregistrée. On enregistre vingt-sept décès confirmés dans le monde. La variole du singe est une maladie contagieuse et transmissible. " C'est une maladie provoquée par l'orthopoxvirus simion, appelée aussi monkeypox et aussi transmise à l'être humain par des animaux que l'on appelle zoonose virale. La Transmission à l'être humain s'effectue par morsures, écorchures, dépouillement, ou cuisson de la viande, la manipulation de la carcasse ainsi que la consommation des viandes mal cuites ", a présenté le professeur.

Le premier cas humain a été découvert en 1970 chez un garçon de 9 ans au Zaïre (la RDC actuelle). Depuis 1970, des cas se sont déclarés dans 11 pays africains dont neuf pays francophones. En1996 et 1997, une flambée épidémique a été constatée en République de Congo ou RDC actuelle. Depuis 2017, une flambée de 500 cas suspects était aussi décelée au Nigéria et plus de 200 cas confirmés avec un taux de létalité de 3%. En 2003, soixante-dix premiers cas ont apparu aux USA à partir de chiens domestiques de prairies qui étaient en contact avec des " cricétomes " provenance du Ghana. En Israël, des cas en provenance du Nigéria étaient aussi observés en 2018 ainsi qu'en Royaume-Uni en septembre 2018 et en décembre 2019 et au mois de mai 2021.