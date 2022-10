Madagascar: Transport urbain - Les taxis-moto autorisés dans la capitale

Le conseil municipal vient de donner son feu vert pour la circulation des taxis-moto dans la capitale, hier.

Après un long périple, le projet de texte réexaminé par les conseillers municipaux a été approuvé par vingt-sept voix pour et une abstention et une voix était contre. Désormais, les taxis moto sont maintenant autorisés. La délibération s'est déroulé avec des débats houleux entre les conseillers municipaux. La légalisation des taxis-moto en Conseil municipal est de l'Initiative des Conseillers municipaux Parti Humaniste Ecologiste Madagascar (PHEM), qui ont élaboré un projet de texte avec FMFM (Fitaterana manampy Fiaraha-monina Taxi-moto).

Le projet de texte a été refusé par le CM lors du premier vote et au mois de juillet, celui-ci a été soumis à nouveau pour réexamen, mais a été débouté. L'appro-bation du texte est un tournant décisif pour le transport urbain de la capitale. Les partisans de la légalisation du taxi-moto soutient que les taxis-moto seraient une solution face à la hausse des prix et une solution au chômage et alternative aux embouteillages. Clandestins Près de trois ans se sont écoulés avant que ce type de transport soit admis dans la ville de Milles. Raveloson Lucianno Donna Pashy, président national FMFM Taxi-moto se dit optimiste face à cette autorisation. "On attend la régularisation pour entrer dans le secteur formel.

On paiera les impôts et taxes nécessaires",a-t-il affirmé. Au dernier recensement quatre mille sept cents sont actuellement membres du FMFM et une autre association de taxi-moto. Le chiffre est à relativiser car les taxis-moto clandestins et qui n'intègrent pas les associations se multiplient chaque jour en raison du chômage. Les taxi-motos seraient près de sept mille à neuf mille circulant dans les rues de Tana et ses environs.

Néanmoins, le FMFM prévoit une limite d'adhésion pour rentrer dans cette régularisation. "Nous allons être vigilants face aux clandestins. Les membres devraient avoir des gilets, le badge et le numéro d'immatriculation pour pouvoir être légal. Parrallèlement, l'adhésion des membres devrait également être précédée d'un contrôle. Nous allons également renforcer la formation et surtout le respect du code de la route", indique-t-il. Par contre, les tricycles, les cyclopousses et les taxi vélos sont interdits dans le périmètre de la commune urbaine.