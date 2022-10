Madagascar: Football amical - Elgeco Plus bat aux tirs au but Disciples FC

Victoire de justesse. Le club vainqueur de la coupe de Madagascar, Elgeco Plus a disputé son premier match test contre Disciples FC, club champion d'Analamanga D1 hier au stade de l'Elgeco Plus au By-pass. Le club porte-fanion du pays à la coupe de la confédération africaine de football (Caf) a été tenu en échec un partout au terme des 90 minutes réglementaires. Les protégés du coach Yvon Randrianarison n'a écarté l'équipe porte-fanion d'Analamanga à la ligue des champions D2 qu'après la séance des tirs au but. Elgeco Plus a nettement maitrisé la situation lors de la première période en imposant un bloc pressing haut.

De nombreux ratages ont encore été enregistrés entre autres les occasions nettes de l'attaquant Zola Raveloarison, du milieu Onjaniaina Patrick et de l'attaquant de l'Ajesaia Fenohasina Razafimaro. La concrétisation est arrivée à deux minutes de la pause, grâce à une bonne organisation dans la surface de Zola et Feno qui ont confié la finition à Doddy de son vrai nom Solonantenaina Rasolonjatovo (43e). Le score a été de 1 à 0 à la pause en faveur du club hôte.

Match de préparation

L'équipe du Disciples FC a réagi au retour des vestiaires et a tenu tête face cette unique porte-fanion du pays qui poursuit l'aventure africaine. Dos à dos, les deux camps ont eu chacun des occasions sans concrétisation. De plus en plus résistant, le club champion d'Analamanga égalise à 5 minutes de la fin. Servi du côté droit par Regino, Ndaty marque le but de l'égalisation (85e). Elgeco Plus a, par la suite, remporté la victoire à l'issue de la séance de tirs au but par 4 à 3. Les artisans des buts de l'équipe vainqueur sont entre autres Andry Max, Doddy, Eddy Kely et Feno.

"Les joueurs se sentent encore fatigués après les quelques jours de renforcement de la condition physique. Nous devrions travailler un peu plus le devant buts vus les ratages d'aujourd'hui. .. Nous allons aussi consolider la cohésion car beaucoup de nos joueurs viennent de rejoindre le groupe après avoir évolué au sein des équipes nationales (Can, Chan, U23)" analyse le coach Yvon Randrianarison. Les deux équipes préparent des matches importants. Après la double victoire de l'Elgeco Plus face au club camerounais PWD Social Bamenda au premier tour de la coupe de la Caf en mi-octobre, le club quintuple vainqueur de la coupe nationale jouera une double confrontation comptant pour le deuxième tour face au club sud-africain Marumo Gallants.

Le match aller aura lieu à domicile le dimanche 9 octobre et celui retour en Afrique du sud le samedi 15 octobre. Disciples FC se prépare, quand à lui, pour la deuxième phase de la ligue des champions, prévue initialement débuter ce week-end mais reportée vers le 14 octobre.