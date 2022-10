Madagascar: Diplomatie - Richard Rakotonirina réitère le respect de la souveraineté

Fidèle au discours officiel, et dans un contexte de tension internationale à cause de l'invasion russe en Ukraine, le ministre par intérim des Affaires étrangères réitère le " respect de la souveraineté " et la " non-ingérence dans les affaires internes " à l'occasion de la célébration du 73ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine qui s'est déroulée le 29 septembre dernier à la résidence de l'Ambassade de Chine à Nanisana.

Ces " principes " sont restés " un point d'honneur " dans les relations entre Chine et Madagascar, deux pays partenaires. Le ministre de la Défense nationale a déclaré, devant l'assistance à Nanisana que " nous demeurons confiants en conjuguant nos efforts, nous parviendrons à un partenariat et à une coopération plus fructueuse, gagnant-gagnant, à la hauteur de nos ambitions de parvenir à une croissance partagée dans une communauté de destin plus solide ".

À l'occasion de cette célébration, dirigée par l'ambassadrice chinoise, Guo Xiaomei, Léon Richard Rakotonirina, a adressé " au nom du président de la République et du gouvernement malgache, ses félicitations à l'endroit de Xi Jinping, président de la République populaire de Chine ainsi que du peuple chinois ". L'ambassadrice de Chine s'est félicitée, quant à elle, de " la coopération multiforme actuelle qui a " permis d'approfondir la compréhension mutuelle et rapprocher les deux pays ".

" Les liens forts et historiques entre les deux pays ont été mis en avant ", a-t-on indiqué. Cette année marque d'ailleurs le cinquantenaire des relations diplomatiques entre Madagascar et la Chine qui ont toujours été fondées sur le respect et la confiance mutuels ainsi que l'égalité et la solidarité.