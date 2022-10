Madagascar: Karaté-FKM - De sanctions sévères contre le Comité Ad'hoc

La fédération du karaté-do Madagascar ne va pas rester les bras croisés face aux agissements du comité Ad'hoc pour semer le désordre dans le monde de cet art-martial.

C'est la décision prise lors de l'assemblée générale de la FKM organisée le week-end dernier à la Villa Verte à Ambatomirahavavy. Dix ligues régionales reconnues et légales par la fédération étaient présentes lors de cette AGE. " La sanction serait sévère et draconienne pour ces personnes malveillantes. La fédération a pris la décision de retirer leur dan ", a annoncé Solofo Barijaona Andrianavomanana, président de la fédération.

La FKM est la seule fédération reconnue par la Fédération internationale. " Nous sommes la seule habilité à amener une délégation et équipe nationale à une compétition internationale. Je serais bel et bien présent en Turquie durant ces Mondiaux juniors et cadets ", continue le président de la fédération. Pour la petite histoire, le comité ad'hoc prévoit d'organiser une assemblée générale élective (AGE) ce jour à Fianarantsoa et à aligner des combattants aux championnats du Monde juniors et cadets des moins de 21 ans en Turquie.

L'AG de la FKM a vu la présence des représentants du Comité Olympique Malagasy (COM), Marcel Rakotomalala et son secrétaire général, Harinelina Andriamanarivo. " Nous ne reconnaissons que les fédérations qui sont légales vis-à-vis des textes et de l'international ", a déclaré le SG du COM. Le COM a reçu la lettre de reconnaissance de la FKM par l'instance internationale de karaté. La balle est maintenant dans le camp de la fédération pour stopper les actions du comité-ad'hoc.