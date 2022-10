Madagascar: Salon de l'Auto - Les derniers modèles exposés au CCI Ivato

Plus de 70 marques automobiles, plus de 15 marques de motos, des bus, des camions et des engins de travaux publics sont exposés au Salon de l'Auto qui se déroule au CCI Ivato, depuis le 29 septembre dernier et qui se poursuivra jusqu'à demain.

L'After Market, tout comme les fabricants de composants automobiles, de pièces de rechange, d'accessoires, sont également présents à cette 13e édition, qui se déroule sous le thème " We are mobility ! ". D'après le GCAM (Groupement des Concessionnaires de Madagascar), ce salon organisé tous les deux ans se positionne comme l'événement le plus important du secteur de l'automobile à Madagascar. De son côté, le ministère des Transports et de la Météorologie qui s'implique dans la tenue du Salon de l'Auto 2022 met en avant l'importance de la conduite responsable. Hier, des représentants de ce département ministériel et ceux de la direction générale de la sécurité routière ont tenu, dans le cadre de l'événement, une conférence sur la sécurité routière.

Nouveautés. Pourles membres du GCAM, le secteur du transport contribue au développement du pays et représente un élément de dynamisation. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé ce groupement à travailler en étroite collaboration avec le ministère de tutelle. À noter que le ministre Rolland Ranjatoelina assure le patronage de cette 13e édition. Outre cette dimension économique, les concessionnaires ne manquent pas de mettre en vedette les nouveaux modèles des marques qu'ils représentent à Madagascar. Comme à l'accoutumée, les exposants proposent de larges gammes pouvant satisfaire sur les besoins des consommateurs dont certains préfèrent la praticité et l'économie ; et d'autres misent plutôt sur la puissance, la robustesse ou encore la beauté, outre la fiabilité, la sécurité, etc. Les nouvelles technologies sont également au rendez-vous et permettent aux véhicules d'être de plus en plus performants. Bref, les visiteurs auront encore l'occasion de visiter le salon jusqu'au 2 octobre.