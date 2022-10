Madagascar: Dévalorisation des passagers - Un chauffeur de taxi-be et son receveur arrêtés

Dévalorisation des passagers et délit de fuite. Un taxi- be de la ligne 112 a été arrêté par un gendarme de Maromby Ambohidratrimo, le soir du jeudi.

En effet, les passagers de ce taxi-be ont lancé un appel à l'aide aux forces de l'ordre, face aux agissements du chauffeur et son aide. Selon les témoins, les deux hommes étaient en état d'ivresse et lançaient des propos injurieux aux voyageurs. Les gendarmes ont reçu l'appel et ont mis en place un dispositif en vue d'arrêter le véhicule impliqué. Intercepté sur la route de Talatamaty, le chauffeur a refusé d'obtempérer et a poursuivi sa course.

Face à la situation, les forces de l'ordre ont poursuivi le véhicule qui n'a été attrapé qu'à Ambohidratrimo. Le chauffeur et son aide ont été arrêtés en vue d'une enquête et afin de mettre en fourrière le véhicule.

Le chauffeur était encore ivre au moment de son arrestation. Au moment de l'incident, des témoins affirmaient que même en état d'ébriété, il a pris la décision de se mettre au volant du taxi-be, faisant fi des dangers auxquels il s'exposait et exposait d'innocentes personnes. Le chauffeur risque des mois de suspension pour conduite sous l'emprise de l'alcool. Il est ainsi poursuivi pour conduite en état d'ivresse, mise en danger d'autrui et homicide involontaire.

En juin 2021, un chauffeur et son aide de la ligne 112 avaient déjà eu un antécédent. C'est la deuxième fois que le taxi-be 112 a été mise en cause. A l'époque, une jeune femme qui venait de descendre du taxi-be était tombée car le chauffeur avait subitement démarré son véhicule. L'aide -chauffeur était témoin de l'accident, mais il n'est pas venu en aide à la personne en situation de danger. La police avait procédé à une arrestation et les deux hommes avaient été placés en détention.