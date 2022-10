Madagascar: Relance du tourisme - Près de 70 opérateurs internationaux en éductour à Madagascar

Après la réouverture des frontières, le ministère du Tourisme met en œuvre des stratégies visant à relancer le secteur du tourisme qui a été mal en point pendant presque deux ans, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Le département ministériel en partenariat avec l'Office National du Tourisme de Madagascar, a invité des Tours opérateurs émetteurs à effectuer un éductour dans la Grande île afin que ces professionnels du tourisme étrangers puissent vendre la destination. Ainsi, près de 70 opérateurs touristiques internationaux représentant une vingtaine de pays ont répondu favorablement à leur appel. Arrivés en terre malgache depuis hier à bord du vol Ethiopian Airlines, ils vont choisir un site sur les neuf destinations proposées pour y séjourner pendant une semaine. Ces destinations sont notamment Nosy-Be, Antsiranana, Mahajanga, Morondava, Toamasina, Sainte-Marie, SAVA, Toliara et Fort-dauphin. " L'objectif de l'organisation de ce voyage de reconnaissance en faveur de ces Tours opérateurs émetteurs consiste à leur redonner confiance sur la relance de la destination après deux années d'arrêt d'activité touristique dû à la crise sanitaire dans le pays ", a expliqué le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, lors de l'accueil de ces opérateurs touristiques internationaux, hier, à l'aéroport international d'Ivato.

Nouveaux marchés prospectés. Et lui de rajouter que ces opérateurs proviennent des marchés traditionnels qui sont habitués à vendre la destination Madagascar, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse et l'Espagne. " On identifie également des Tours opérateurs provenant des marchés émergents notamment l'Europe de l'Est tels que la Roumanie, la Pologne, la Lettonie, la Hongrie, le Portugal et la Russie. Ils ne connaissent pas encore Madagascar mais ils vendent déjà la destination. En outre, de nouveaux marchés ont également été prospectés comme le marché africain. Des Tours opérateurs émetteurs en provenance de Kenya, Nigeria et Ethiopie qui méconnaissent la destination, vont venir faire cet éductour, sans oublier ceux en provenance de l'Afrique du Sud ", a-t-il enchaîné. Il faut savoir que des workshops avec les opérateurs touristiques nationaux seront organisés ce jour avant leur départ dans les neuf destinations qu'on leur propose.

Nouvelle offre. Par ailleurs, " toujours dans le cadre de cet éductour, nous avons lancé une nouvelle offre visant à attirer les touristes à choisir la destination Madagascar. Il s'agit d'un séjour balnéaire combiné avec la découverte de la nature, et ce, sur une même destination, si auparavant, on avait l'habitude de proposer des voyages itinérants. À titre d'illustration, pour les touristes qui veulent se rendre à Antsiranana, ils auront l'occasion de découvrir le parc national Montagne d'Ambre, puis le Tsingy Rouge, ensuite la mer d'Emeraude sans oublier la visite de la Montagne des Français. Il y a ainsi de nombreuses activités à réaliser sur un même site ", d'après toujours les explications du ministre de tutelle. Et il a rappelé que le premier festival international kitesurf a été organisé en mai dernier en vue de relancer la destination. " Des professionnels et des passionnés du kite provenant d'une douzaine de pays, y ont participé. Et en novembre, nous prévoyons d'organiser l'Ultra Trail International tout en invitant de nombreux participants dans les quatre coins du monde. En effet, Madagascar dispose actuellement d'une notoriété en matière du développement des randonnées et des marches grâce à la mise en place des circuits balisés selon les normes internationales. Nos prévisions sont d'atteindre le niveau des arrivées touristiques de 2019, soit avant la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans le pays ", a-t-il conclu.