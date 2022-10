Maroc: Rentrée universitaire - Tramway de Rabat lance une campagne pour encourager les usager à utiliser ses leviers digitaux

Rabat — La société du Tramway de Rabat-Salé a lancé, à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, une campagne promotionnelle afin d'encourager ses clients à utiliser les différents leviers digitaux offerts pour l'obtention, la validation et le paiement facile de tickets et d'abonnements en un seul clic par le biais de leurs smartphones en vue d'éviter les files d'attente habituelles en cette période dans les agences commerciales.

L'ambition est de faire de l'expérience de voyage à bord du tram un acte simple du quotidien et inspirer l'envie de voyage, en utilisant différents leviers digitaux, indique Tramway Rabat-Salé dans un communiqué.

Le lancement de cette application vient appuyer la stratégie de la société visant à mettre les étudiants au cœur de ses préoccupations et d'améliorer l'accès aux services de manière plus facile, plus pratique et plus rapide.

A travers cette initiative, la Société du Tramway Rabat-Salé confirme son engagement en tant qu'entreprise citoyenne, aux côtés des étudiants pour rendre l'accès aux services du Tram plus souples et flexibles, surtout pendant les heures de pointe, souligne-t-on.

Et d'ajouter que l'objectif escompté est de développer pour les usagers un service de proximité, digitalisé, agile, durable et intégré dans les mobilités de demain, pour que le tram soit accessible au plus grand nombre de voyageurs.