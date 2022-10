Congo-Brazzaville: Hôpital de Panzi - Le département de chirurgie minimale invasive et cure de fistule inauguré

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a réaffirmé, le 30 septembre, l'engagement du gouvernement congolais à accompagner l'Hôpital de référence de Panzi, à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, pour son fonctionnement optimal.

Le ministre de la Santé est revenu sur l'engagement de la République au cours de la cérémonie inaugurale du nouveau centre africain de chirurgie invasive et cure de fistule de l'Hôpital de Panzi. Dans son allocution, il a exprimé toute sa gratitude au Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour ses initiatives importantes dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo (RDC). Ces initiatives, a-t-il souligné, rejoignent la vision du gouvernement qui fait de la santé une de ses priorités, en vue d'offrir à la population congolaise les services et soins de santé de qualité, sans aucune barrière financière.

" Il s'agit d'un centre pour toute l'Afrique, spécialisé dans l'enseignement et la prise en charge des traumatismes de l'appareil de reproduction, avec l'utilisation des outils de travail à la pointe de la technologie. Cette œuvre permettra aux femmes de retrouver leur dignité et ce, par le travail sans relâche du personnel soignant formidable qui mérite humblement nos acclamations ", a déclaré le ministre de la Santé publique.

Toutefois, Jean-Jacques Mbungani a émis le vœu de voir ce bijou être bien entretenu pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la santé de la population cible. Il n'a pas omis de rendre hommage au président de la République pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir afin de ramener la paix sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a également salué le président honoraire français, François Hollande, et sa délégation pour leur présence à cette cérémonie. Coupant le ruban symbolique, François Hollande a indiqué: " Ma présence n'est pas seulement un signe d'amitié ou de reconnaissance ou une histoire de lien qui nous unit, la France avec la RDC, mais elle doit être une mobilisation pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes "

Le ministre de la Santé a aussi tenu à remercier particulièrement le Pr Cadière et son équipe pour leur contribution inestimable en RDC, par le canal de l'Hôpital de Panzi. Il sied de signaler que cette cérémonie a été marquée par la visite du bâtiment, des appareils ainsi que d'autres équipements médicaux sophistiqués qui sont installés dans cet institut africain de chirurgie minimal invasive et cure de fistule. Il faut noter que cet hôpital spécialisé dans l'accueil des victimes des viols sexuels consulte en moyenne dix femmes survivantes par jour. Pour le Dr Denis Mukwege, reconstruire l'appareil génital en surface est relativement facile, mais pour opérer plus loin dans le corps quand la perforation est plus profonde, par exemple avec une manchette, il est obligé d'ouvrir tout le ventre, ce qui est dangereux pour la patiente. Pour ce faire, la technique de chirurgie minimale invasive fait appel à la paroscopie, qui permet d'éviter une large incision de l'abdomen. Le chirurgien, a t-il expliqué, opère dans la cavité abdominale en contrôlant ses gestes grâce à un écran de télévision. Donc, cette technique est la solution pour les lésions profondes. L'absence de large incision réduit spectaculairement le risque d'infection et autorise une mobilisation immédiate. Elle réduit également la durée d'hospitalisation et permet aux patients de retrouver rapidement leur environnement quotidien.