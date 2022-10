Afrique: Renforcement des capacités - Un séminaire au profit des enseignants de la langue chinoise

Les enseignants de la langue chinoise ont suivi une formation de dix jours à travers un séminaire de renforcement des capacités, organisé en mode hybride (présentiel et en ligne) par la fondation internationale de l'éducation du chinois et l'université de Jinan, en partenariat avec l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG). La cérémonie de clôture de ce séminaire a eu lieu le 29 septembre, à Brazzaville.

Du 19 au 29 septembre, les enseignants de la langue chinoise ont bénéficié des cours sur les techniques et méthodologies de l'enseignement de cette langue aux étrangers et ont appris à transformer le savoir connu en savoir d'apprentissage. Ces enseignants ont montré non seulement leur engagement pour l'enseignement du chinois, mais également leur amour pour cette langue.

Dans son adresse de clôture, le directeur congolais de l'Institut Confucius de l'UMNG, Antoine Ngakosso, est revenu sur la période cruciale que l'humanité a vécue courant deux ans et plus. " Jamais l'humanité collective n'a été si durement mise à l'épreuve, si éprouvée et si vulnérable. La pandémie de covid-19 a apporté avec elle de multiples responsabilités qui exigent l'adoption des approches extraordinaires et innovantes pour la poursuite des activités de l'Institut Confucius de l'UMNG ", a-t-il dit. C'est donc dans ce contexte que la faculté d'éducation et d'échange de l'université de Jinan et l'Institut Confucius de l'UMNG ont pu organiser ce premier séminaire virtuel de renforcement des capacités, dédié aux enseignants congolais de langue chinoise.

Antoine Ngakosso a fait savoir que l'Institut Confucius de l'UMNG est l'un des fleurons de la coopération entre le Congo et la Chine. Cette coopération est au cœur de la satisfaction des besoins les plus immédiats et plus importants du peuple congolais. " Nous en avons fait l'expérience ces dernières années avec la réalisation par la Chine de plusieurs infrastructures dont, entre autres, le bâtiment abritant la présidence de l'UMNG et la Grande bibliothèque universitaire ", a-t-il souligné.

Pour le directeur congolais de l'Institut Confucius de l'UMNG, la clôture de ce séminaire marque aussi le début d'une nouvelle aventure, celle permettant aux participants au séminaire de devenir des hommes et des femmes capables de transmettre les connaissances acquises aux apprenants congolais du chinois. " Je tiens à remercier la fondation internationale de l'éducation du chinois et le centre pour l'éducation et la coopération linguistique, ainsi que l'université de Jinan pour le soutien multiforme que vous apportez à notre institut et j'espère qu'il va se développer davantage grâce à la contribution de tous. Que vive la coopération sino-congolaise ", a conclu le directeur congolais de l'Institut Confucius de l'UMNG.

Notons que la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du représentant de l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo ; du responsable de l'Université de Jinan ; et du directeur chinois de l'Institut Confucius de l'UMNG.