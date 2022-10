Congo-Brazzaville: Education - les élèves reprennent le chemin de l'école le 3 octobre

L'année scolaire qui commence sur toute l'étendue du territoire national est toute particulière, avec l'entrée en vigueur des nouveaux programmes scolaires au primaire et au collège ainsi qu'un lot important de défis à relever.

Les programmes scolaires réaménagés qui doivent entrer en vigueur à partir de ce 3 octobre concernent les niveaux de CP1 et CP2 pour le cycle primaire, la 6e et la 5e pour le collège. Pour tous ces niveaux, les contenus de mathématiques, de français, de sciences de la vie et de la terre ont été réaménagés. Les programmes de 4e et 3e connaîtront des modifications à partir de l'année scolaire prochaîne. " Les supports pédagogiques seront gratuitement mis à la disposition des élèves, tandis que les enseignants disposeront des programmes éducatifs et guides pédagogiques ", annonçait le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou. La formation des enseignants du public et du privé, sur le maniement des outils pédagogiques des programmes réaménagés, qui avait débuté le 2 septembre dans tous les départements du pays, prendra fin dans quelques jours.

Il n'y a pas de système éducatif performant sans enseignants performants. C'est dans cette optique qu'avant la rentrée la 24e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire s'est tenue à Brazzaville du 15 au 17 septembre sur le thème " Le profil de l'enseignant dans le système éducatif congolais ". Le souci, selon le ministre Jean-Luc Mouthou, étant de doter l'école congolaise d'un personnel enseignant de qualité, capable de répondre aux attentes du monde de plus en plus compétitif. Une des recommandations de cette session prévoyait de résorber progressivement l'épineux problème de l'emploi des enseignants bénévoles en définissant un plan de leur intégration à la Fonction publique. Ces bénévoles, rappelons-le, enseignent dans plusieurs écoles de l'arrière-pays et sont payés par les parents d'élèves.

Aussi, cette rentrée scolaire a lieu au moment où les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, lancés le 13 septembre, se poursuivent. L'objectif étant de trouver des approches novatrices pour la résolution des problèmes déjà connus qui minent le système éducatif congolais. Parmi ceux-ci figurent la qualité des infrastructures, le nombre et la qualité des enseignants, pour la plupart bénévoles sans formation initiale ou continue; le taux d'achèvement de l'enseignement primaire accompagné de forts taux de redoublements et d'abandons; les violences en milieu scolaire... Les conclusions de ces états généraux seront disponibles en décembre prochain. Il ne s'agira pas de faire le procès de l'école congolaise mais d'apporter des solutions à ses multiples problèmes.