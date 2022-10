Congo-Brazzaville: Rotary international - Le gouverneur du District 9150 en visite au Congo

Pierre Havyarimana, gouverneur du District 9150 du Rotary international, est en séjour de travail en République du Congo, du 28 septembre au 3 octobre. Il a présenté ses civilités au député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, le 30 septembre.

En sa qualité de plus haute autorité rotarienne du District 9150 qui regroupe les pays suivants : Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Tchad, le gouverneur Pierre Havyarimana ne pouvait passer un séjour à Brazzaville sans présenter ses civilités au député maire de la ville. C'est ce qu'il a fait, le 30 septembre. Il a été reçu également par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

" J'ai fait la courtoisie d'aller saluer le député maire de la ville de Brazzaville. Il y a eu une séance d'écoute des attentes de l'administration de la mairie et des attentes exprimées par un représentant du peuple pour qu'il y ait demain une synergie encore plus active entre les actions de Rotary et celles de l'administration de Brazzaville en particulier et du Congo en général. Aujourd'hui, nous venons requérir la bénédiction du député maire de la ville de Brazzaville pour commencer nos travaux ", a expliqué le gouverneur Pierre Havyarimana.

La visite de travail du gouverneur Pierre Havyarimana a débuté le 28 septembre à Pointe-Noire. Dans cette ville, il a tenu une séance de travail avec les clubs de la localité. Après les entretiens avec l'administration locale, il s'est rendu à Dolisie, troisième ville du pays, où il a été également reçu par le préfet du département du Niari et la maire de cette ville. Tout comme à Pointe-Noire, il a eu une séance de travail avec le Rotary club sur place. Sa visite en République du Congo sera bouclée par une soirée organisée en son honneur, ce 1er octobre. " D'ores et déjà, je peux dire que la relation entre les Rotary clubs du Congo et les autorités publiques sont excellentes. J'ai trouvé les Rotary clubs de Brazzaville sur le terrain, réalisant des actions concrètes. Nous souhaitons faire encore mieux. Les attentes vont dans le sens de l'intégration de la planification du développement communautaire de la mairie dans la planification propre aux interventions de la mairie. Et ce que nous faisons en tant que gouverneur, c'est de motiver les clubs et évaluer ce qu'ils font ", a-t-il fait savoir.

Pierre Havyarimana a succedé à Edgard Cyr K. Tougouma au poste de gouverneur du District 9150 au titre de l'année rotarienne allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.