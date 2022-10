Congo-Brazzaville: Musiques urbaines - Mixton lance "Etoile du Congo"

La présentation de l'album "Etoile du Congo" de l'artiste-musicien Mixton, le deuxième du genre, a été faite le 30 septembre au musée Cercle africain de Pointe-Noire.

Huit ans après son premier album "A cœur ouvert", l'artiste musicien Mixton, qui excelle dans le rap, le hip-hop et le RNB, vient de mettre sur le marché du disque son opus disponible en version CD et clé Usb. L'album "Etoile du Congo" est une co-production et comprend dix-huit titres parmi lesquels "Cain-Abel", "Courageux", "Makila mabe", "Po na nini boye", "A tes côtés", "Belou"...

"Pour moi la sortie de cet album est comme une victoire car la musique urbaine, jadis honnie, est aujourd'hui acceptée par le public quel qu'il soit. Les musiques urbaines aujourd'hui sont prisées par tous au même titre que les autres genres de musique mondialement reconnus. "Etoile du Congo" apporte un message d'espoir à travers les différentes chansons que contient l'album que l'on a voulu hybride, puisque fait de mélanges de genres tels le ndombolo, la rumba, les animations" a-t-il dit.

Selon lui, le titre "Etoile du Congo" s'explique par le simple fait que tout le monde fait partie des étoiles appelées à briller. Les nombreuses collaborations dans l'album avec les jeunes musiciens de la place concrétisent le travail collégial profitable à tous." Dans les autres volumes qui vont suivre après "Etoile du Congo", d'autres collaborations vont y figurer, toujours dans cette dynamique de partage et d'échange ", a-t-il assuré.

Pour faire la promotion de l'album, Mixton et son équipe managériale ont prévu plusieurs activités, à savoir une conférence de presse et une séance d'écoute le 8 octobre à Dolisie, le 15 octobre à Brazzaville puis dans d'autres lieux encore. Il croit en la musique urbaine congolaise car, a-t-il dit, les artistes se professionnalisent de plus en plus au même titre qu'ils se structurent." Nous sommes près du but si on n'y est pas presque", a-t-il conclu.

Qui est Mixton?

De son vrai nom Michael Mbama, Mixton est le créateur du "boumboay", une alchimie mélangeant hip-hop, reggae, ragga aux influences des musiques africaines et congolaises.

Doté d'un flow qui ne laisse pas indifférent, il s'est très vite imposé dans les années 2000 comme un jeune artiste au talent promoteur. Ses prestations et son album "A cœur ouvert" sorti en 2014 ont conforté cette renommée qui ne se dément plus puisque les fans et mélomanes réclament toujours, à chaque scène, les morceaux contenus dans cet album. Sa participation remarquée au projet " Tous contre le sida - Ça nous fait mal ", en décembre 2007, lui a permis de faire un premier pas en tant que professionnel dans le monde de la musique après plusieurs interventions dans différentes compilations et mixtapes locales. Avec son collectif "Kimia", Mixton lance le titre " Nous sommes le Congo ", prônant l'unité du pays, la force et la richesse de sa diversité ethnique. Mixton et les membres du collectif "Kimia" recevront la récompense nationale de "Tam Tam d'or 2010" en catégorie " Découverte ".

Son succès et son talent n'ont pas laissé indifférents les organisateurs du festival Gabao de Libreville, au Gabon, qui le propulse dans le grand bain de la musique africaine après une présélection réussie avec brio. Il se classe à la quatrième place pour sa première participation à ce festival. Grâce à ce passage remarqué, il participe à la tournée congolaise des vainqueurs du Gabao. Aujourd'hui, Mixton est à l'orée d'une grande carrière internationale pour hisser haut les couleurs de la musique urbaine congolaise.