Ile Maurice: Grappling - Quorum de Rose-Hill - Américains et Européens ont assuré le spectacle

Le dimanche 25 septembre, au Quorum de Rose Hill a eu lieu la première compétition de GrappleFest (instance basée en Angleterre qui fait la promotion d'un style de lutte) dans un pays africain. Des pros américains et européens de renommée mondiale se sont mesurés à une dizaine de Mauriciens et à deux Réunionnais qui représentaient l'Afrique. De par leur expérience dans ce domaine, les combattants des Etats Unis et d'Europe ont livré une prestation hors du commun face à leurs adversaires de l'Océan Indien. Et ce, devant un public conquis.

Les Mauriciens n'avaient jamais assisté à une compétition de 'grappling' de niveau international dans l'île. Ils ont été servis, dimanche. Parmi les combattants étrangers il y avait des athlètes de renommée mondiale à l'instar de Jacob Crouch (Etats-Unis), Michael Pixley (Etats Unis), Ben Robson (Pays de Galles) ou encore Ash Williams (Pays de Galles) pour ne citer qu'eux. Dans le camp des 'Africains' se trouvaient, entre autres, Ashutoah Dwark (MCE), Christopher Appasamy (MCE) ainsi que les Réunionnais Loic Bijoux et Jean Baptiste Zoffoli. Comme on pouvait s'y attendre, Américains, Britanniques et autres combattants de pays lointains ont fait le show que l'on attendait d'eux.

Le Sud-Africain Jason van Schalkwyk (CEO de Scuffle Media et établi au Bahreïn) s'est dit satisfait de cette première compétition sur le sol mauricien. Il pense que les conditions sont réunies pour que d'autres éditions aient lieu chez nous. " Pour moi, l'important n'est pas seulement d'avoir organisé la première compétition à Maurice. Nous voulons nous projeter d'ici 5 ans. Mon rêve est de promouvoir un champion africain dans chacun des arts martiaux existants. Il s'agira d'abord de trouver ces combattants en Afrique, les entraîner puis les amener à se déplacer hors du continent africain " dit Jason van Schalkwyk. Ce dernier se dit également heureux que Scuffle Media et GrappleFest soient venus à Maurice pour organiser cette première compétition chez nous. Il est également reconnaissant de l'accueil et de l'aide qu'Avinash Ramtohul (président de la Mixed Martial Arts Federation et président de la confédération africaine de MMA) leur a accordés dans ce projet. Le Sud-Africain s'est aussi dit surpris par le niveau de certains Mauriciens. " Ils ont pu, grâce à cette compétition, côtoyer des athlètes de renommée mondiale. Combien d'entre eux auraient eu la chance de prendre l'avion pour avoir un frottement avec eux aux Etats-Unis ou au Royaume Uni ? " Pour Avinash Ramtohul, président de la 'Mixed Martial Arts Federation Mauritius', ce tournoi a été une première expérience du haut niveau pour les combattants mauriciens. " Un grand chantier nous attend. Je suis sûr qu'à la prochaine édition nous aurons des combats encore plus animés " souligne-t-il.

Et que pense le Réunionnais Gaël Grimaud, conseiller technique de la MMAFM, de la prestation des Mauriciens à cette compétition de 'grappling' ? " On a vu de belles choses. Certes, les Mauriciens n'ont pas gagné ; mais ce qui est bien c'est que nous ayons pu palper un état d'esprit qui a été initié lors de ma venue à Maurice. Les athlètes sont vraiment dans cette dynamique de compétition. Ils commencent à comprendre comment se préparer, comment se mettre en condition physique et mentale. Et cela, c'est un plus pour l'avenir " considère-t-il, avec fort enthousiasme.

A noter qu'en sus de Chris Thomson et Darren Morris, responsables de ' GrappleFest' et de Carl Messen de HD Fight Management, les personnalités suivantes étaient présentes : Fazila Daureeawoo-Jeewa, Ministre de l'Intégration Sociale, de la Sécurité Sociale et de la Solidarité Nationale, Tanya Diolle, député et 'Parliamentary Private Secretary', Richard Papie, vice-président du Comité Olympique Mauricien ainsi que Desirella Cuttian, conseillère de la mairie de Beau Bassin-Rose Hill.

Les vainqueurs

Atul Ramtohul (MCE) b Asleem Burtoleea (MCE) u 75kgs

Darshika Naëk (MCE) b Élodie Manargadoo (MCE) u 65kgs

Brad Morris (UK) b Hevinsing Calcutteea (MCE)u 80kgs

Benny Baldini (UK) b Kamil Golab (MCE) u 77kgs

Robin Lynskey (UK) b Nishiven Narainen (MCE) u 60kgs

Christian Amador (VEN - ESP - 16 ans) b Coumaren Chinacanen (MCE) u 70kgs

Tad Cravens (USA) b Ashutoah Dwark (MCE) u 70kgs

Jakob Brooks b Joseph Gulard u 70kgs

Reiss Jones (UK) b Shihab Dusmohamud (MCE) u 96kgs

Alejandro Wajner (USA) b Javed Rustom (MCE) u 70kgs

Tom Clarke (UK) b Terence Nagamootoo u 90kgs

Joel Amador (VEN - ESP) b Christopher Appasamy (MCE) u 73kgs

Ben Robson (WALES) b Ronish Ramana (MCE) u 77kgs

Michael Pixley (USA) b Loic Bijoux (REU) u 100kgs

Ash Williams (WALES) b Hansley Puransing (MCE) u7 3kgs

Jacob Couch (USA) b Jean Baptiste Zoffoli (RÉU) u 95kgs

Compétition de MMA pro le 5 novembre à Côte d'Or

Le 5 novembre aura lieu, à Côte d'Or, la 'Professional Fighters League (PFL) Qualifier Series for Africa'. " Pour avoir un contrat avec la PFL en Afrique est très difficile. 'Scuffle Media' est un facilitateur dans ce projet. Nous avons demandé que les athlètes locaux soient sollicités pour y participer. En novembre, un des partticipants recevra un contrat de la PFL. Dans une année ou deux, il pourrait combattre pour un 'cash prize' d'un million de dollars. Une telle récompense pourrait lui ouvrir d'autres portes " déclare Jason van Schalkwyk. Notons que cette compétition sera prise en charge par 'Scuffle Media' et la MMAFM.