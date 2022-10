Ile Maurice: Drogue - Rs 17 millions d'héroïne retrouvées en mer

La brigade antidrogue de l'Ouest a fait une grosse prise ce samedi 1er octobre. Ayant eu vent qu'une transaction allait se dérouler sur son territoire, le sergent Mohun et son équipe ont passé au crible la région nord de la capitale. Vers 7 h 30, ils se sont rendus aux alentours de l'avenue Dorade, à Baie-du-Tombeau et ont pris la direction de la mer avec leurs équipements de plongée. Le sergent Mohun et le constable Oogur ont alors remarqué la présence d'une bouteille flottante, dont ils avaient été informés. Ils se sont dirigés vers la bouteille et constaté que le bouchon était relié à un fil attaché à une pierre jetée dans l'eau.

Les limiers ont alors plongé dans les environs et retrouvé deux récipients attachés avec du fil métallique. Ils les ont retirés de l'eau et ramenés sur la terre ferme. Les récipients contenaient deux gros sachets d'héroïne contenant d'autres sachets de 284,08g, 322,89g, 302,76g et 258,44g. Soit un total de 1,17kg d'une valeur marchande Rs 17 millions. Les éléments de la Scene of Crime Office et la Groupement d'intervention de la police mauricienne se sont aussi rendus sur les lieux pour d'autres fouilles. Le propriétaire de ces drogues est pour l'heure inconnu.