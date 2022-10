Ile Maurice: Hippisme - Alyaasaat haut la main

Le coursier de l'écurie Rameshwar Gujadhur s'est montré intraitable dans la course principale de ce samedi 1er octobre. Alors que beaucoup pensaient que Padre Pio allait pouvoir ajouter une nouvelle victoire à son compteur, c'est Alyaasaat (Allyhosain) qui a terminé en trombe pour s'imposer dans un style plaisant devant Black Cat Back. Visiblement dans une condition améliorée par rapport à sa dernière sortie, Alyaasaat a sorti une accélération au passage du 400m pour passer en revue tout le peloton. La deuxième place est revenue à Black Cat Back qui a tenté un coup tactique à l'avant.

L'écurie Mahadia a réalisé une belle opération lors de cette réunion en faisant gagner trois de ses chevaux : Swagger Jagger (Joorawon - 2e course), Massimo (Taka - 3e course) et Blackburn Roc (De Souza - 6e course). Le premier nommé a très bien terminé pour faire la différence dans une arrivée des plus pointues. Massimo a, pour sa part, réussi le bout en bout avec Taka en selle. Il a tiré pleinement profit de sa remise dans cette épreuve. Quant à Blackburn Roc, il n'a fait que confirmer sa bonne dernière course. Il a terminé à la vitesse du vent pour dominer facilement Kamadeva.

Les deux autres courses ont été remportées par le nouveau Goethe (Joorawon - 1re course) et Amandla (Chase Maujean - 4e course).