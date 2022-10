Afrique: Le Maroc au CPS de l'UA, une consécration de la confiance dont jouit le Royaume et de son rôle clé dans le maintien de la paix et la sécurité en Afrique

Addis — - La présidence du Maroc à partir de ce samedi du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) pour le mois d'octobre, dans le cadre de son second mandat de trois ans au sein de cette instance décisionnelle de l'organisation panafricaine, constitue une consécration de la confiance dont jouit le Royaume au sein de l'organisation panafricaine et de son rôle clé dans le maintien de la paix et la sécurité et le développement du Continent.

Cette présidence dans le cadre de ce second mandat de trois ans après celui de 2018-2020 obtenu avec plus de deux tiers des voix lors du Sommet de l'UA en février dernier à Addis-Abeba, vient couronner les efforts et actions entrepris par le Maroc sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI qui plaidait pour "l'émergence d'une Nouvelle Afrique: une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des Nations".

A partir de ce samedi, le Royaume entame la présidence du CPS de l'UA pour le mois d'octobre avec une forte détermination à relever les défis auxquels est confronté le continent africain dont plusieurs contrées font face à la pire sécheresse depuis 40 ans due aux changements climatiques, à l'invasion acridienne, aux conflits, terrorisme et extrémisme violents, une situation aggravée par les répercussions de la pandémie de la Covid-19 et les impacts économiques de la crisse russo-ukranienne.

Animé d'une forte volonté et d'une solidarité agissante avec les pays africains, le Maroc œuvrera sans relâche pour donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique à l'action du CPS de l'UA, le Royaume ayant cumulé une grande expérience en matière de consolidation de la paix et de la sécurité dans le continent.

Le Maroc a ainsi contribué depuis plusieurs années dans la sécurité et la stabilité en Afrique, le Royaume étant l'un des premiers pays à participer aux opérations de maintien de la paix dans le Continent africain. "La contribution du Maroc aux opérations onusiennes de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, depuis les années soixante et qui ont concerné des pays amis et frères comme la Somalie, la République Démocratique du Congo, le Soudan du Sud, la République Centrafricaine et la Côte d'Ivoire, a fait du Royaume un pays qui occupe une place de choix en tant qu'acteur principal en matière de la préservation de la paix et la sécurité en Afrique ", souligne l'Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, dans un entretien à la MAP.

Pour le diplomate marocain, " la présence du Royaume au sein du Conseil de Paix et de Sécurité constitue aussi une occasion pour passer en revue l'approche intégrée et multidimensionnelle du Maroc en matière de paix et de sécurité dans le continent africain, notamment à travers la gouvernance, la paix, la sécurité et le développement ", ajoutant que cette approche est en mesure d'atteindre la stabilité et la prospérité auxquelles aspirent les peuples du continent africain avec la nécessité du respect des principes de bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des Etats qui constituent un impératif dans la consolidation de la paix et de la sécurité.

Au cours de ce deuxième mandat du Maroc au sein du Conseil de Paix et de Sécurité, a noté le diplomate marocain, le Royaume va œuvrer pour renforcer ses efforts en matière consolidation de la paix et de la sécurité dans le continent africain selon une approche efficiente qui tient en compte les différentes variables au continent dans un contexte continental difficile marqué par des défis complexes et multiples.

L'Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume a aussi rappelé que le Maroc qui adhère pleinement et de manière responsable aux chantiers de réforme du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, a toujours réaffirmé la primauté du Conseil de sécurité de l'ONU dans le maintien la paix et la sécurité internationale conformément aux dispositions et protocole du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine.

Le Maroc qui a siégé au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine pour un mandat de deux années 2018-2020, a contribué de manière constructive pour l'amélioration des méthodes de travail et l'instauration des bonnes pratiques, a-t-il souligné.

Le Royaume a également présidé en septembre 2019 cette instance décisionnelle de l'organisation panafricaine.

La présidence par le Royaume du Conseil pour le mois de Septembre de l'année 2019, a rappelé le diplomate, a été riche en actions en matière de paix, de sécurité, de développement et de lutte contre le changement climatique.

Le mandat de la présidence marocaine du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine a été marqué par l'adoption d'importantes résolutions notamment la levée de la suspension du Soudan de toutes les activités de l'Union africaine, la tenue de la session ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité à New York, la séance sur l'interaction entre le Conseil et l'Union africaine et la Commission de l'UA, et l'importante réunion sur le changement climatique et son impact sur les Etats insulaires en Afrique.