Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi échange avec Mboso et Bahati autour des élections, de la sécurité et du budget

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et les présidents de deux Chambres du Parlement, Christophe Mboso et Modeste Bahati ont échangé, vendredi 30 septembre à la cité de l'Union Africaine, autour des élections, de la sécurité et du budget, rapporte l'Agence congolaise de presse.

Au cours de cette rencontre qui intervient au lendemain du retour au pays du Chef de l'Etat, après sa participation à la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations-Unies à New York, le Chef de l'Etat survolé, selon la dépêche, la situation qui prévaut au pays.

Il s'agit particulièrement des questions sécuritaires préoccupantes dans l'Est du pays et dans le Mai-Ndombe, Kwilu et Kwango, de la session budgétaire, avec la spécificité sur les élections de 2023 et " d'un accent sur le social ".

Le Président de la République et ses hôtes ont également évoqué la situation de la compagnie aérienne Congo Airways, de l'agriculture et de l'environnement, renseigne l'ACP.