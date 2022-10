Congo-Kinshasa: RDC - Félix Tshisekedi pour une dynamique de création des emplois correctement rémunérés et décents

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi a demandé la mise en place d'une dynamique de création des emplois correctement rémunérés et décents. Il a aussi prôné l'intégration des opportunités des marchés du travail dans le cadre macro-économique en vue d'améliorer la cohésion sociale au pays et de créer les conditions favorisant le développement.

Il a donné ces orientations vendredi 30 septembre à Kinshasa, au cours du Conseil des ministres présidé par visioconférence.

" En effet, la cohésion sociale et la prospérité partagée qui reposent impérativement sur une exploitation optimale de la diversité des ressources naturelles que regorge notre pays doivent se concrétiser, par une dynamique de création des emplois correctement rémunérés et décents. La création même d'emploi, principalement dans le secteur privé, devrait demeurer une préoccupation majeure du gouvernement pour absorber le nombre des jeunes tant diplômés que non qualifiés qui arrivent chaque année et qui se déversent sur le marché du travail. Cette situation s'observe sur l'ensemble de nos 26 provinces, principalement dans les villes ", a indiqué le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

Le Chef de l'Etat a rappelé aux membres du conseil " sa volonté, maintes fois exprimée et manifestée, pour l'amélioration du social et la création d'une classe moyenne " dont le nombre sera en croissance sensible du fait de leur accès à des emplois tant dans le secteur privé que public, a jouté M. Muyaya.

Le porte-parole du gouvernement a fait savoir, en outre, qu'il est établi que le niveau du taux d'emploi dans un pays traduit le dynamisme de son économie et permet aussi à son gouvernement d'ajuster ses politiques publiques en vue de tendre vers une situation de " plein emploi pour sa population active ".

Il a par ailleurs fait savoir que le Président Tshisekedi a salué les efforts fournis par le gouvernement notamment pour l'assainissement du climat des affaires, la stabilité du cadre macro-économique, la réforme de la fiscalité qui sont profitables au secteur privé et qui doivent se mesurer, entre autres, par des emplois préservés, créés et surtout diversifiés suivant les potentialités de notre économie.

Le Chef de l'Etat a instruit, de ce fait, le ministre d'Etat ministre du Plan, la ministre du Travail et prévoyance sociale sous la direction du Premier ministre de " prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer les indicateurs du marché de travail dans le cadre macro-économique à partir de l'année prochaine, indiquant le nombre d'emplois net et le taux de chômage ".

Le ministre d'Etat, ministre du Plan, devra présenter, d'ici la fin du mois d'octobre, une feuille de route y relative, conclut Patrick Muyaya.