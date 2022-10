Madagascar: Filière cacao - Un regard sur l'avenir

Un arôme unique au monde

Améliorer la visibilité de la filière à l'international tout en mieux structurant l'écosystème cacaoyer national. Selon les spécialistes, le cacao de Madagascar fait partie de la catégorie des cacaos fins grâce à son terroir et ses variétés anciennes. Grâce aux certifications " bios et équitable ", les producteurs ont su valoriser leurs fèves sur un marché exigeant une qualité supérieure. Beaucoup d'efforts ont été menés par les producteurs pour atteindre cet objectif collectif. Des organisations, à l'instar du Lazan'Ny Sambirano, ont engagé une véritable révolution technologique afin que les producteurs puissent moderniser leur approche agriculturale et accroître leurs revenus.

Pour pousser ses pions, Madagascar compte exploiter les multiples reconnaissances dont bénéficie le cacao fin. Dans un dossier publié par l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), il est indiqué que " produit millénaire voyageant depuis l'époque des Aztèques et des Mayas, le cacaoyer s'est si bien adapté au sol de Mada-gascar, que l'île a développé son propre grand cru de la célèbre fève. Unique au monde par sa finesse et sa fragrance acidulée et fruitée, il fait partie intégrante de l'identité du pays et séduit de grands chefs de renommée mondiale ".

Les meilleurs chocolatiers du monde reconnaissent son excellence grâce au label " Cacao Fin " délivré par l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO) en 2015.Plusieurs témoignages ont été mis en avant dans le dossier comme celui de Nans Mouret, sourceur de cacao chez Valrhona, chocolaterie française mondialement célèbre." Nous nous fournissons en fèves de cacao dans 15 pays différents et Madagascar est le seul où l'on peut avoir 100% de cacao fin ", a-t-il soutenu avant de noter qu'à son arrivée à Madagascar, il s'est tout de suite rendu compte qu'on y produit du cacao de qualité pour des raisons évidentes.

Cela va du matériel génétique, jusqu'aux processus de fermentation et de savoir-faire. Valrhona cherche les fèves les plus rares au monde et fournit les plus grands chefs en chocolats de couverture. Et l'enseigne a eu une belle publicité quand ses chocolats ont été aperçus dans la cabine de la Station Spatiale Internationale (ISS) avec l'astronaute Thomas Pesquet. Nans Mouretqui a aussi indiqué que des recherches génomiques et aromatiques ont été effectuée sur plus de 400 plants de cacao de la plantation Millot, à Andzavibe dans le nord de l'île. L'étude a montré que le matériel génétique des cacaos de Madagascar est dominé par les Amelonados et les Criollos. Il a été aussi démontré que non seulement l'arôme du cacao de Madagascar est unique au monde mais aussi que chaque cacaoyer a sa propre essence et produit un chocolat à chaque fois différent.

Le défi de la durabilité

Des professionnels de renommée mondiale et surtout grands passionnés ont sublimé le cacao de Madagascar dans leurs chocolats signatures et leurs préférences de cœur. " Elbasia ", le chocolat signature de la maison Gohier est composé à 70% de cacao de Madagascar. " J'ai une préférence personnelle pour le cacao de Madagascar, c'est un des meilleurs du monde et j'ai voulu garder cet arôme typique de fruits rouges dans mon chocolat signature ", a confié le Chef Sébastien Gohier. Le meilleur ouvrier de France et grand artiste chocolatier célèbre pour ses sculptures en chocolat, Patrick Roger, porte également un amour particulier au cacao de Madagascar. Il est en tête de liste dans le classement des meilleurs chocolatiers de Paris et premier dans le top 10 de Vogue.

Mais pour monter en puissance et se maintenir au top niveau, le cacao de Madagascar doit aussi jouer la carte de la durabilité. Ainsi, pour s'arrimer aux exigences des acheteurs, les acteurs de la filière doivent respecter certaines conditions. Elles vont de l'application des normes de qualité à la surveillance phytosanitaire (épidémio surveillance)en passant par l'accès à du matériel végétal de qualité et à la rémunération des producteurs en fonction de la qualité.

Il y a également la nécessité de professionnaliser les acteurs de la filière, d'avoir une forte capacité de réponse et d'adaptation au changement climatique et de lutte contre la déforestation. Sans oublier l'extension raisonnée des zones de production. À savoir qu'une centaine d'entités rassemblant les acteurs de la filière (producteurs et préparateurs, expor-tateurs, chocolatiers, représentants ministériels, centres de recherche, universités, experts et institutions nationaux et internationaux... ) mènent depuis quatre ans des réflexions sur le thème " Pour une filière cacao durable à Madagascar et de qualité ".

Les priorités issues des échanges et hiérarchisées avec l'aide d'un outil interactif innovant relèvent l'impotance de la recherche et développement, des infrastructures, de la mise en place d'un observatoire de la filière cacao durable. Il met également en exergue les défis des acteurs privés ainsi que du secteur public - de la production à la transformation et commercialisation du cacao durable, du point de vue économique, agroécologique, social, environnemental et commercial. Aujourd'hui, Madagascar dispose d'une feuille de route pour les différents maillons pour mettre en valeur sa filière cacao.

Verbatim

Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation

" Le Panel ad hoc cacao fin est un groupe spécial constitué d'experts dans le domaine de l'organisation de la filière cacao fin et arômatisé. Plus généralement, c'est un groupe chargé de discuter et de conseiller sur les stratégies économiques et sociales du cacao, le marché, les prix ainsi que les revenus des paysans afin que ces derniers puissent vivre de manière décente. C'est une plateforme au sein de laquelle Madagascar devrait jouer un rôle de premier plan "

Marcelle Ayo, Country Manager pour Madagascar de l'International Finance Corporation (IFC)

" Le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie fait vivre 75% de la population malgache mais les agriculteurs, pour la plupart, pratiquent encore une agriculture de subsistance. Pourtant, Madagascar, possède un avantage comparatif dans plusieurs chaînes de valeur à fort potentiel d'exportation, comme le cacao. Supprimer les barrières commerciales, améliorer la logistique et l'accès aux engrais, et rendre les pratiques agricoles plus durables pourraient accroître l'accès des agriculteurs aux marchés et renforcer les chaînes d'approvisionnement locales ".

Promotion de la filière cacao Plusieurs entités à l'œuvre

Madagascar est membre de l'International Cocoa Organization (ICCO). Son intégration a vu l'implication de diverses structures comme l'EDBM et le Projet de Pôle Intégré de Croissance (PIC), financé par la Banque mondiale. Cette organisation est qualifiée d'incontournable si l'on souhaite développer davantage la filière. Ainsi, la Grande île a droit de vote et de décisions sur les problématiques mondiales de la filière.

Aujourd'hui, le cacao est l'une des filières du pays à posséder un conseil, en l'occurrence le Conseil National du Cacao (CNC). Le cacao est ainsi une des filières les plus structurées de Madagascar et les contrôles de qualité en pré-embarquement sont non seulement obligatoires mais aussi plus exigeants que les normes internationales, a-t-on souligné. D'autre part, des organisations comme Promochocomada appuient la promotion de la filière à l'international pour le développement au niveau local.

L'objectif est de créer une filière chocolatière artisanale malgache équitable en apportant un appui soutenu à la formation des chocolatiers à Madagascar à travers la production d'ouvrages ou de manuels ou tout autre support de formation. Il s'agit également d'améliore la part de la valeur ajoutée de la filière en aidant à la transformation locale de la fève de cacao en chocolat. La première des actions de Promo-chocomada est de former des artisans chocolatiers malgaches par des maîtres chocolatiers français. L'organisation a établi des relations étroites avec des grands noms mondiaux de la gastronomie. Elle effectue également un suivi des formations des artisans chocolatiers malgaches. Tout artisan motivé peut bénéficier d'un accompagnement en gestion et d'un coaching. L'objectif est de lui permettre de bien identifier ses recettes, ses dépenses et sa rentabilité.

La forte identité du cacao de Madagas-car a incité de grands noms et de grandes enseignes comme Valrhona à l'adopter. Un projet de plantation de cacao sur la côte Est de Madagascar est aussi en gestation pour Millot et Valrhona. Et au-delà du chocolat, le cacao de Mada-gas-car a un potentiel d'extension à travers de nombreux autres secteurs. Sa subtile fragrance est par exemple appréciée dans la parfumerie haute couture comme dans le fameux " Elixir Pure Poison " de Dior, où il est l'ingrédient phare. Rappelons également qu'après avoir été récompensé en tant que meilleur dans la catégorie " chocolat d'origine unique ", Madagascar a obtenu, en 2021, la médaille d'or ainsi que la médaille de bronze dans la catégorie " Afrique subsaharienne ", pour la catégorie " 100% cacao fin " lors du concours international du meilleur cacao.