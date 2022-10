Angola: Le pays souligne l'importance de la Zone de libre-échange continentale

Luanda — La mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) représente une opportunité unique pour les États africains de renforcer le commerce intra-africain et l'inclusion économique, a déclaré vendredi le représentant de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Francisco da Cruz.

S'exprimant lors de la 9e réunion du Comité des représentants permanents de l'Union africaine (COREP), tenue en format numérique, l'ambassadeur a souligné que la ZLECA permettra aux États africains d'accroître la valeur ajoutée et d'adopter des réformes pour faciliter leur accès au marché d'exportation de l'Afrique.

"La mise en œuvre de la ZLECA doit être alignée sur les politiques fiscales des États africains, en particulier dans les secteurs fondamentaux pour le commerce international tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture, les services et les énergies renouvelables, entre autres", a souligné Francisco da Cruz.

Le responsable, qui est également ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), a souligné que la pandémie de Covid-19 avait démontré la nécessité stratégique d'une plus grande coopération entre les États africains et avec leurs partenaires internationaux.

Pour Francisco da Cruz, l'évolution de la ZLECA peut contribuer à une plus grande résilience du continent face aux chocs économiques présents et futurs, en atténuant les effets négatifs de Covid-19, en encourageant le commerce régional en réduisant les coûts commerciaux et en promouvant des réformes pour soutenir l'économie, l'intégration et la croissance de l'Afrique.

"Dans ce processus, nous encourageons une coopération et une complémentarité étroites entre le secrétariat de la ZLECA et les huit Communautés économiques régionales pour la prise de positions communes en matière de politique budgétaire et de mesures de facilitation des échanges entre les États africains", a conclu l'ambassadeur Francisco da Cruz.

Parmi les programmes pertinents de la ZLECA annoncés jeudi par son secrétaire général, Wamkele Mene, figurent le lancement de l'Initiative sur le commerce guidé qui vise à faciliter des échanges significatifs entre les États parties intéressés, le Forum des entreprises, prévu en mars 2023 et la Foire Intra Africaine prévue en novembre de la même année en Côte d'Ivoire.

Wamkele Mene a exprimé son optimisme concernant le Sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la ZLECA, qui se tiendra le 25 novembre de cette année, à Niamey, au Niger, en marge du Sommet sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique, dans le cadre de la Semaine de l'Industrialisation continentale.