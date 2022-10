Afrique de l'Ouest: Troisième journée de tension au Burkina Faso- : Paul-Henri Sandaogo Damiba cède…

Après trois jours de tension, de pillages et de résistance de manifestants aussi bien à Ouagadougou qu’à Bobo-Dioulasso, la tension est tombée certes, mais tout n’est pas réglé au pays des hommes intègres. Selon aussi bien jeune Afrique que bien d’autres sites d’informations générales, Paul - Henri Sandaogo Damiba, surpris par le coup de force d’Ibrahim Traoré et de ses hommes, a été contraint à la démission.

Le président de la transition burkinabè, lui-même arrivé au pouvoir par les armes en janvier 2022, a finalement renoncé à ses fonctions.

Sous la pression d’une partie de l’armée, et après 48 heures de confusion, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s’est finalement résolu à démissionner de ses fonctions de président de la transition, le dimanche 2 octobre au matin. Après une forte implication des autorités coutumières et religieuses pour éviter une guerre civile à un Burkina Faso, visiblement en proie à l’insécurité et au terrorisme, notamment au nord.

Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 02 octobre 2022, la faitière des communautés religieuses et coutumières dit avoir été amenée à effectuer une médiation entre les belligérants à la suite du coup d’Etat du 30 octobre 2022.

« Suite aux actions de médiation menées par lesdites communautés, le Président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d’éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves », indique le communiqué.

Selon nos informations, le document a été signé en début de matinée, à 9h heure locale, à la base aérienne de Ouagadougou. Après quoi, ex- homme fort du Faso, devrait lire ledit document à la télévision nationale. Des sources ajoutent que Damiba devrait être exfiltré vers Lomé au Togo. Est-il vraiment parti ? Car, dans le communiqué, il posait des conditions. la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés , la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS, la poursuite de la réconciliation nationale , le respect des engagements pris avec la CEDEAO , la poursuite de la réforme de l’Etat et la garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs.

Dans la foulée, des chaines de télévision comme France 24 et bien d’autres, faisaient passer en boucle, des images d’un bain de foule du nouvel homme forte, le capitaine Ibrahima Traoré à bord d’un char acclamé par des manifestants arborant le drapeau russe. Juste avant, les putschistes ont eu à échanger avec les secrétaires généraux des différents ministères avec pour instruction ; de conduire les affaires courantes.