Egypte: Wolfsbourg - Omar Marmoush marque son premier but de la saison en Bundesliga

Omar Marmoush et Wolfsbourg ont gagné 3-2 ce samedi contre Stuttgart en Bundesliga. L'international égyptien a marqué le premier but des siens, synonyme de sa première réalisation de la saison en championnat.

L'avant-centre de 23 ans a inspiré la victoire des siens, quand il a égalisé à la 23e minute, un but de Sehrou Guirassy qui a ouvert le score une minute plus tôt. Il s'agissait du premier but de Marmoush cette saison en championnat, le deuxième toute compétition confondue.

L'Egyptien compte aussi un but en Coupe d'Allemagne. Derrière, Wolfsbourg a pris les devants à deux reprises et a gagné 3-2 au Volkswagen Arena. Marmoush et son équipe allemande sont provisoirement 13es avec 8 points pris en 8 journées.

