Algérie: CHAN 2023 / Madjid Bougherra (sélectionneur local Algérie) - " On fait tout pour être prêt "

Madjid Bougherra reste enthousiaste à l'idée de disputer le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2023) à domicile. Ce samedi en marge de la cérémonie du tirage au sort des groupes de la compétition, le sélectionneur local de l'Algérie s'est confié.

A domicile, l'Algérie aura la lourde mission de bien réussir la compétition. Déjà, Bougherra reste confiant quant à la bonne tenue du CHAN dans son pays.

" C'est une opportunité magnifique pour les joueurs locaux qui évoluent dans les championnat s locaux de chaque pays. C'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas accès à l'équipe A de s'exprimer, aux yeux des recruteurs européens et d'un peu partout. On remercie la CAF pour la compétition et je suis sûr qu'en Algérie ce sera l'un des plus beau CHAN de l'histoire " a déclaré Bougherra au micro de CAF TV.

Pays organisateur, l'Algérie espère aller loin dans la compétition. Exempté des qualifications, le groupe de Bougherra a de lourdes responsabilités. Et le patron du staff en est conscient.

" On travaille dessus et on fait tout pour être prêt " a ajouté le technicien algérien.