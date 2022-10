Egypte: La ministre d'Etat à l'immigration rencontre des membres de la communauté égyptienne en Australie

La ministre d'Etat à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Guendi a affirmé que l'initiative "Une heure avec la ministre" ciblait l'organisation d'une rencontre directe avec les Égyptiens expatriés en Australie afin de prendre note de leurs besoins et de leurs propositions soulignant que la conférence des entités avait abouti à plusieurs recommandations et que des coordinations étaient en cours avec les divers établissements étatiques pour les mettre en oeuvre.

Mme Guendi a tenu ces propos lors d'une rencontre interactive avec des membres de la communauté égyptienne en Australie à laquelle ont pris part des responsables de l'ambassade d'Egypte.

Mme Guendi s'est félicitée des Égyptiens expatriés, de leur attachement à leur mère patrie, de la cohésion qui les distingue, de leur effet positif dans la société australienne.

Plusieurs sujets ont été soulevés lors de l'entrevue qui a duré plus de quatre heures, dont la délivrance des cartes d'identité et de numéros d'assurance sociale, la reprise des voyages des deuxième et troisième générations de la diaspora vers l'Egypte après leur suspension en raison du coronavirus en sus des incitations à assurer aux expatriés pour injecter des investissements dans leur mère patrie.