Angola: Le Président angolais veut diversifier la coopération avec la Chine

- Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé ce samedi l'étude continue des meilleurs moyens de diversifier et de renforcer les liens traditionnels d'amitié, basés sur la solidarité internationale et la communauté de valeurs entre l'Angola et la Chine.

Dans un message de félicitations adressé à son homologue chinois, Xi Jinping, pour les 73 ans de la République populaire de Chine, João Lourenço se dit convaincu que les relations entre les deux pays recèlent tout le potentiel pour insuffler une nouvelle dynamique de coopération, capable de obtenir des résultats concrets et des bénéfices mutuels dans la réalisation de projets communs.

Le Chef de l'État a salué les progrès ininterrompus accomplis par la Chine depuis la seconde moitié du XXe siècle, projetant ce pays dans le concert des nations non seulement comme une référence mondiale de stabilité, de progrès et de développement, mais aussi comme un autre pilier sur lequel s'édifie la paix et la sécurité mondiales.

Depuis 2007, l'Angola est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un chiffre d'affaires de 24,8 milliards de dollars en 2010 seulement.

En 2017, la valeur des échanges avec le géant asiatique a augmenté de 61,32 % au premier trimestre, soit 5,55 milliards de dollars américains.

Fin 2018, la Chine a approuvé une nouvelle ligne de financement de 2 milliards de dollars.